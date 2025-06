Telegram muda discurso sobre moderação após prisão do seu CEO

O Telegram alterou silenciosamente, ontem, um item do seu FAQ relacionado à moderação da plataforma após o seu CEO , Pavel Durov, ter sido detido na França depois de a plataforma ter sido acusada de cooperar com a investigação de crimes que teriam ocorrido no mensageiro.

Publicidade

O item em questão é “Há conteúdo ilegal no Telegram. Como faço para remover?”, que agora cita a existência de botões de “Denunciar” na plataforma, os quais podem ser usados para relatar mensagens com conteúdo impróprio. Até ontem, esse mesmo trecho dizia que mensagens trocadas entre os usuários em conversas privadas não eram processadas pela moderação do serviço.

Antes (esquerda) e depois (direita) da página de FAQ do Telegram.

Questionada pelo The Verge, Remi Vaughn, porta-voz do Telegram, disse que o mensageiro sempre deixou os seus usuários “denunciarem um novo chat recebido aos moderadores usando Bloquear » Denunciar“. Ela também disse que as mensagens no serviço continuam privadas e que o código fonte do app não mudou — algo que, inclusive, pode ser verificado por terceiros.

Vaughn também negou que o texto removido tenha algo a ver com a denúncia de conteúdos, embora não tenha fornecido mais detalhes:

Publicidade

No Telegram, você sempre pode denunciar mensagens de qualquer grupo para moderadores, isso funciona como encaminhamento. Os chats privados também são privados — embora você sempre possa denunciar um novo chat recebido para moderadores usando Bloquear » Denunciar. Qualquer um pode verificar o código-fonte aberto do Telegram e ver que não houve alterações. A alteração do FAQ apenas deixou mais claro como denunciar conteúdo no Telegram, inclusive via DSA [Digital Services Act]. A linguagem removida nunca foi relacionada a denúncias de conteúdo.

Já em liberdade, Durov também se pronunciou algumas vezes nos últimos dias. Hoje, por exemplo, o executivo compartilhou uma mensagem no seu canal oficial (também compartilhada no X) na qual, além de comemorar a marca dos 10 milhões de usuários pagos do mensageiro, também afirmou que “este ano, estamos comprometidos em transformar a moderação no Telegram de uma área de críticas em uma área de elogios”.

🎉 Telegram has reached 10 million paid subscribers. 10 million people are now enjoying Telegram Premium!



🆕 Today, we’re introducing new features while phasing out a few outdated ones.



⛔️ We’ve removed the People Nearby feature, which was used by less than 0.1% of Telegram… — Pavel Durov (@durov) September 6, 2024 🎉 O Telegram atingiu 10 milhões de assinantes pagos. 10 milhões de pessoas agora estão aproveitando o Telegram Premium!

🆕 Hoje, estamos introduzindo novos recursos e eliminando alguns desatualizados.

⛔️ Removemos o recurso Pessoas Próximas, que era usado por menos de 0,1% dos usuários do Telegram, mas apresentava problemas com bots e golpistas.

🛍 Em seu lugar, lançaremos “Negócios Próximos”, exibindo negócios legítimos e verificados. Esses negócios poderão exibir catálogos de produtos e aceitar pagamentos sem problemas.

✂️ Também desabilitamos o upload de novas mídias para o Telegraph, nossa ferramenta de blog independente, que parece ter sido mal utilizada por atores anônimos.

☝️ Enquanto 99,999% dos usuários do Telegram não têm nada a ver com crimes, os 0,001% envolvidos em atividades ilícitas criam uma imagem ruim para toda a plataforma, colocando em risco os interesses de nossos quase 1 bilhão de usuários.

✊ É por isso que este ano estamos comprometidos em transformar a moderação do Telegram de uma área de críticas em uma área de elogios.

Um dia antes, o executivo já havia feito outro pronunciamento no qual criticou a forma como o governo da França lidou com a situação, mas prometeu fazer alterações na forma como o Telegram lida com conteúdo impróprio:

O aumento abrupto da contagem de usuários do Telegram para 950 milhões causou dores de crescimento que tornaram mais fácil para criminosos abusarem da nossa plataforma. É por isso que fiz disso meu objetivo pessoal para garantir que melhoremos significativamente as coisas a esse respeito. Já iniciamos esse processo internamente e compartilharei mais detalhes sobre nosso progresso com vocês muito em breve.

Hoje, Durov também anunciou o fim do recurso de “Pessoas Próximas” do Telegram, o qual era aproveitado por apenas 0,1% dos usuários da plataforma e estava sendo alvo de bots e golpistas, segundo ele. No lugar, o mensageiro introduzirá o “Negócios Próximos”, o qual contará apenas com empresas verificadas.

Por fim, também foi anunciado que o upload de mídias para o Telegraph, a ferramenta de blogs independentes do Telegram, também foi encerrado. De acordo com o CEO, essa ferramenta também era muito mais utilizada por pessoas mal-intencionadas.