Facas, carros e Photoshop: desmistificando analogias equivocadas sobre o mau uso de IAs

Você já ouviu falar na Lei de Godwin? Ela proclama o seguinte: “À medida em que uma discussão online se estende, a probabilidade de alguém fazer uma comparação com Hitler ou com nazistas se aproxima de 100%.”

Cunhada em 1990 pelo advogado Mike Godwin, essa lei prova-se certeira diariamente até hoje, inclusive em discussões sobre os mais variados temas aqui no site. Quem não viu uma dessas na última semana que levante a mão, mas com cuidado para não ser acusado de estar fazendo a saudação nazista.

Godwin, no entanto, não foi o primeiro a formalizar o emprego frequente dessa falácia. Em 1951, o professor Leo Strauss, da Universidade de Chicago, escreveu sobre o Reductio ad Hitlerum, uma variante do termo Reductio ad absurdum, outro recurso argumentativo associativo falho bastante frequente, em que alguém diz que o cenário oposto ao que ele defende levaria a contradições absurdas e insustentáveis .

Pois bem. Quando o assunto é inteligência artificial e os novos riscos e oportunidades de abuso que o mau uso dessa tecnologia possibilita, não demora até surgir alguém com pelo menos um dos argumentos a seguir:

Isso é igual a uma faca, que pode ser utilizada para preparar um sanduíche, ou para matar uma pessoa. Vamos proibir o uso de facas também?

ou

Isso é igual aos carros, que podem ser usados para transportar pessoas, ou para crimes. Vamos prender os CEOs das montadoras, agora?

ou

Regular algoritmos? É ilegal fazer conta, então?

ou

As pessoas manipulam fotografias desde sempre. Não tem nada de novo aqui. Tudo o que dá para fazer com IA, já dava para fazer com o Photoshop.

Mas… será mesmo?

Não é igual ao Photoshop

No caso do Photoshop, a comparação se tornou tão frequente que o The Verge publicou um excelente artigo espirituosamente intitulado:“Olá, você está aqui porque disse que edição de fotos com IA é igual ao Photoshop” – Está na hora de acabar com esse argumento desleixado e de má-fé de uma vez por todas”.

Ao longo do texto, a jornalista Jess Weatherbed elenca e comenta contra-argumentos frequentes como “Já dá para manipular fotos no Photoshop”, “As pessoas vão se acostumar” e “O Photoshop também reduziu a barreira para manipular imagens, e estamos todos bem”, e traz exemplos e estudos que mostram que, como sempre, as coisas não são tão simples assim.

Se você se interessa pelo tema, vale a leitura. Mas aqui vai um ponto que Weatherbed até cita, mas não se aprofunda, e que penso ser o cerne dessa questão das IAs generativas: a escala da coisa toda.

Antes, era necessário investir dinheiro e tempo para comprar ou assinar o Photoshop, e aprender a mexer de forma avançada na ferramenta. Tendo trabalhado com design gráfico por mais de 20 anos, posso afirmar tranquilamente que até mesmo as pessoas mais experientes ainda levam múltiplas horas (e por vezes dias!) para fazer uma montagem verdadeiramente convincente, com posições consistentes entre cabeça, torso e membros, com texturas e com tons de pele corretos, com luzes e sombras congruentes entre o ambiente original a parte da montagem, etc.

Toda imagem gerada por IA ainda tem pequenos detalhes que entregam o fato de serem sintéticas. Mas quando a vovó receber um golpe com uma foto sintética mostrando o netinho sequestrado, será que ela vai pensar nisso antes de fazer o Pix? | Imagem: Flux.1

Em contrapartida, hoje qualquer pessoa com um teclado na mão e sem nada na cabeça pode enviar prompts . para que modelos de IA gerem centenas de montagens convincentes em um intervalo de tempo muito mais curto do qualquer pessoa experiente levaria para photoshopar apenas uma imagem.

E, considerando o nível de acabamento oferecido atualmente por ferramentas de IA generativa que sequer existiam há menos de 1-2 anos, como você imagina que a coisa estará dentro de 5 anos? E dentro de 15? Não é igual ao Photoshop.

No dia 30 de agosto, a Forbes publicou uma matéria sobre um homem australiano que usou uma GoPro enquanto caminhava pelo Walt Disney World em Orlando e, em seguida, usou o Stable Diffusion 1.5 para fazer milhares de montagens de abuso infantil com as imagens das crianças que ele havia capturado. De novo, escala. Não é igual ao Photoshop.

Crianças geradas por IA | Via: APKPure

Já na última terça-feira (3/9), a BBC publicou uma matéria sobre uma crise de deepfakes que vem arrebatando mais de 500 escolas sul-coreanas, em casos de extorsão que envolvem — para variar — o Telegram. As crianças sobem fotos das colegas de classe em grupos do Telegram e, “depois de alguns segundos”, segundo a matéria, recebem de volta imagens das colegas nuas. De novo, escala. Não é igual ao Photoshop.

Aliás, após a publicação da matéria e o início de uma investigação sobre o Telegram, o app que historicamente sempre se recusou a tomar atitudes em casos semelhantes, encerrou esses grupos. Nas palavras do jornalista Casey Newton, “me pergunto se alguma coisa aconteceu recentemente com o Telegram para deixá-lo mais colaborativo com investigações assim”.

E vale registrar que eu sequer entrei no mérito das IAs generativas de vídeos, que escalonam exponencialmente o problema das IAs generativas de imagem, acompanhando a aceleração da evolução, do acabamento e do nível de realismo dos materiais gerados.

Não é igual ao Photoshop.

Não é igual a facas ou carros

Se você leu uma comparação dessas nos últimos dias, você não está sozinho. Esses dois exemplos específicos vêm sendo usados à exaustão em qualquer debate envolvendo legislar, regular ou tentar mitigar o mau uso de IAs, especialmente as generativas de imagem.

E é aqui que eu devo confessar uma coisa: consigo me imaginar tendo 12 ou 13 anos, e passando a acreditar nessa analogia. Faz sentido que facas ou carros possam ser usados para o bem e para o mal, certo? Portanto, se a IA também é apenas uma ferramenta a serviço do seu usuário, é a mesma coisa, não?

Não! É óbvio que não!

Considere a analogia com o carro. Da autoescola às diferentes categorias de CNH , do Código de Trânsito às regras do Contran , como a obrigatoriedade de airbags, de freios ABS e de cintos de segurança, passando pelas normas do INMETRO , pelos requerimentos mínimos ambientais do CONAMA e do Proconve , pelas regras da CET do DENATRAN do , do DER , da CIRETRAN , da ANTT , dos CONSETRANs e da PRF , e incluindo os inúmeros decretos, portarias e normas, há uma infinidade de regras a serem respeitadas, recursos de segurança, e funcionalidades mínimas que os carros são obrigados a fornecer para proteger quem está dentro e fora do veículo. Se um carro apresenta um mau comportamento crônico inesperado, há recalls. E mesmo no caso de mau uso, seja ele doloso ou culposo, não faltam previsões no Código Penal para lidar com a situação.

Tudo isso veio depois do advento dos carros, mesmo já havendo outros meios de transporte (e seus acidentes) há séculos. Já para IAs, não há nada disso, exceto as legislações e regras que já existiam muito antes da recente explosão da tecnologia, e de seus novos empregos e maus usos. Não é igual a carros .

E que tal a analogia com a faca? Sinceramente, essa é ainda pior. Mau uso de facas e IAs estão a planetas de distância um do outro. Novamente, pense na escala do impacto da geração de imagens como arma de desinformação. Pense em quantas imagens convincentes podem ser criadas por minuto com ou sem a ajuda de IAs. Quantas pessoas podem ser influenciadas de uma vez só. Quantas podem ser prejudicadas. Uma comparação mais apropriada seria entre um estilingue e uma bomba atômica.

Há, ainda, a questão da auto-observação de segurança. No ChatGPT, por exemplo, além dos modelos envolvidos na geração das respostas com base nos prompts do usuário, existem inúmeros outros modelos complementares, relacionados exclusivamente a segurança, que o usuário não vê ou sabe que existe.

Na prática, acontece o seguinte: o ChatGPT escreve, mas ele não “sabe” o que ele está escrevendo. Ele apenas gera os tokens com base em cálculos matemáticos a partir do prompt que recebeu. E só. Por isso, existe um segundo modelo em todas as conversas com o ChatGPT, cujo único trabalho é analisar o que o próprio ChatGPT está escrevendo. Se o ChatGPT começar a gerar algo que esteja fora dos termos de uso da OpenAI, esse modelo de segurança soa o alerta, interrompe a geração do texto, e deleta o que já havia sido escrito. Já aconteceu com você de o ChatGPT parar no meio de uma frase, apagar tudo, e dizer que não poderia responder? Pois é. Foi por isso.

A função de auto-observação de segurança também funciona na geração de imagens. Aqui estamos eu e o DALL·E negociando para tentar ajustar a imagem que ilustra o cabeçalho deste post. Ele já havia gerado a imagem, e eu estava apenas tentando fazer alguns ajustes. Ao longo do papo, ele encrencou com a questão da faca, que havia passado batida pelo sistema de segurança durante meu primeiro prompt.

Onde está esse sistema de segurança e de autoanálise em tempo real no uso na faca? E no martelo? E na chave-de-fenda? E no saca-rolhas? Não é a mesma coisa. Não mesmo.

Resumo da ópera

Analogias entre o mundo digital e o mundo físico são sempre, sempre, sempre imperfeitas. Toda discussão que tenta usar uma coisa para refutar a outra acaba caindo em um loop semântico de argumentos e de contra-argumentos que nunca levam a lugar algum, não evoluem a discussão, e não contribuem em nada para a solução de problemas que são bastante reais, como é o caso do potencial mau uso de IAs.

Quando um problema desses, sem solução clara, é levantado, é natural que tentemos recorrer ao que já existe para tentar fazer sentido da nova situação. Mas será que esse é sempre o melhor caminho?

Para assuntos como a necessidade de novas regras para mitigar o potencial mau uso de IAs, eu não tenho a menor expectativa de que algumas pessoas parem de comparar isso com Photoshop, com facas, com carros, com totalitarismo, ou com o que quer que seja para minimizar o tamanho do problema e esvaziar a credibilidade da discussão. Elas são as provas vivas de que o Reductio ad absurdum e que a Lei de Godwin seguem firmes e fortes web afora em pleno 2024.

Por outro lado, esses problemas existem. Eles são reais. Eles estão afetando pessoas de verdade. Para cada pessoa que repete que “tem faca desde sempre” achando que está sendo bastante original, há alguém na mira de alguém mal-intencionado, cujo maior aliado é exatamente a noção de que “esses problemas sempre existiram, então não é urgente que lidemos com eles”.