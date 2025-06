“It’s Glowtime”: saiba o que esperar do evento da Apple no dia 9 de setembro!

Como vocês já sabem, acontecerá no dia 9 de setembro o aguardado evento “It’s Glowtime”, no qual a Apple deverá revelar ao mundo a sua mais nova linha de iPhones, Apple Watches e AirPods.

Publicidade

Como de costume, fizemos um compilado com tudo o que podemos esperar para a keynote, com os principais rumores tanto no que diz respeito aos futuros produtos quanto sobre suas especificações.

Vamos à lista?

Novos iPhones

Começando pelo carro-chefe da empresa, neste ano deveremos ter o lançamento da linha “iPhone 16”, a qual, a exemplo dos últimos dois anos, também deverá contar com quatro modelos:

“iPhone 16”

“iPhone 16 Plus”

“iPhone 16 Pro”

“iPhone 16 Pro Max”

Em termos de design, novamente teremos uma divisão entre os dois modelos base e os profissionais. Enquanto os primeiros deverão ser lançados nas cores branca, preta, azul, verde e rosa, os outros deverão ser oferecidos nas cores Titânio branco, Titânio preto, Titânio natural (cinza) e possivelmente “Titânio do deserto” ou “Titânio desértico” (uma espécie de bronze/areia).

As dimensões e o tamanho da tela também deverão mudar nos modelos topos-de-linha. O “iPhone 16 Pro Max” deverá contar com uma tela de 6,9 polegadas e com as seguintes dimensões:

Modelo Altura Largura Espessura iPhone 15 Pro Max 159,9mm 76,7mm 8,25mm “iPhone 16 Pro Max” 163,024mm 77,575mm 8,26mm

O “iPhone 16 Pro”, por sua vez, deverá ter 6,3″ e contar com os seguintes números:

Modelo Altura Largura Espessura iPhone 15 Pro 146,6mm 70,60mm 8,25mm “iPhone 16 Pro” 149,6mm 71,45mm 8,25mm

Pulando para as novidades em termos de recursos, todos os “iPhones 16” deverão contar com o botão de Ação, lançado no ano passado apenas com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max para substituir a tradicional chave que ativa ou desativa o modo Silencioso.

Publicidade

Mas os modelos Pro não ficarão sem novidades nesse sentido, já que eles deverão ser os únicos a ganhar um “botão de Captura”, o qual facilitará a captura de fotos e vídeos no aparelho — inclusive com gestos para ajustar o zoom, por exemplo.

Falando em câmeras, serão mantidos os mesmos conjuntos dos aparelhos atuais, com três para os modelos Pro e duas para os modelos base — com a diferença que o módulo duplo de câmera deverá ser vertical, a exemplo do que tínhamos no iPhone X.

As câmeras deverão contar com algumas mudanças básicas em termos de abertura, embora tudo indique que a lente ultra-angular dos modelos Pro agora deverá ter 48 megapixels de resolução. Os aparelhos também deverão ser capazes de gravar vídeos em 4K a uma taxa de 120 quadros por segundo.

Publicidade

Ainda segundo os rumores envolvendo a câmera, provavelmente teremos a chegada da lente tetraprisma para o modelo Pro menor — o que permitirá que ele conte com um zoom óptico de até 5x — e, quem sabe, a possibilidade de gravar vídeos em 8K nos dois modelos voltados a profissionais..

Outra novidade que deverá chegar a todos os modelos é o processador “A18” — o que marcará uma mudança de estratégia em relação ao que foi adotado nos últimos dois anos pela Apple, quando a empresa passou a usar um chip da geração anterior nos modelos de entrada.

Em termos de energia e bateria, o rumor é de que os modelos mais caros deverão contar com carregamento rápido de 40W e que especificamente a bateria do modelo Pro Max poderá contar com baterias com maior densidade de energia.

Por fim, outro rumor recente indica que teremos novidades em termos de armazenamento. Além do “iPhone 16 Pro Max”, o “iPhone 16 Pro” também deverá contar com memória de armazenamento partindo dos 256GB. Em termos de RAM, por sua vez, os quatro aparelhos da linha deverão contar com 8GB.

Apple Watch (10/X) soprando velinhas

Dez anos após o anúncio do primeiro Apple Watch, espera-se que a Maçã implemente a maior renovação visual da história do aparelho — tanto é que alguns apostam que ele não deverá se chamar “Apple Watch Series 10”, e sim “Apple Watch X”.

Entre as novidades visuais previstas, estão uma caixa mais fina e a chegada de dois novos tamanhos: 45mm e 49mm. A título de comparação, o Apple Watch Series 9 é vendido com caixas de 41mm e 45mm, respectivamente.

Outra possível novidade é a implementação de um mecanismo de encaixe magnético nas pulseiras do relógio — embora algumas imagens CADs que supostamente seriam do aparelho tenham esfriado um pouco esse rumor.

Pulando para o Apple Watch Ultra, ele não deverá contar com muitas mudanças significativas em comparação ao modelo base quando falamos em termos de design — apesar de possivelmente contar com uma nova opção de cor para a sua caixa. A Apple também poderá começar a empregar peças feitas com a ajuda de impressoras 3D no relógio.

Outra novidade — esta, prevista para chegar tanto ao Apple Watch Ultra quanto ao “Apple Watch Series 10/X” — deverá ser o suporte à detecção da apneia do sono, algo que poderá funcionar de forma parecida com os alertas de ritmo cardíaco irregular/baixo e de baixa saturação do sangue e possivelmente fará parte do novo app Vitals.

Além disso, os dois aparelhos também poderão contar com sensores aprimorados para eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca, os quais proporcionarão dados mais precisos e métricas inéditas — novidade que poderá vir acompanhada de um novo algoritmo para o app Saúde (Health) para o processamento desses dados.

A Maçã também poderá surpreender com o lançamento de uma terceira geração do Apple Watch SE — especialmente se a empresa quiser manter o ciclo bienal de atualizações do aparelho de entrada. Falando desse produto, os rumores dizem que ele poderá ganhar uma carcaça de plástico (mais em conta) com mais opções de cores.

Novidades na linha de AirPods

Outra coisa que deverá dar as caras serão novos AirPods. A Apple deverá dar uma reformulada em sua linha de entrada, a qual poderá contar com dois modelos de uma mesma geração.

Se atualmente a Maçã comercializa os AirPods de 2ª geração ao lado dos de 3ª geração, os AirPods de 4ª geração deverão contar com um modelo mais avançado para substituir o atual e um mais de entrada (quem sabe, “AirPods SE”) para ocupar o lugar do mais antigo.

Preparando o que poderá ser o “maior lançamento de AirPods da história”, a Apple deverá pela primeira vez incluir cancelamento ativo de ruído em um modelo não Pro, bem como alto-falantes integrados ao app Buscar (Find My) na case.

Novos acessórios

Como de costume, a Apple também deverá lançar uma nova linha de acessórios especialmente para os novos produtos lançados, entre os quais deverão constar cases para iPhones, pulseiras para o Apple Watch, acessórios MagSafe, entre outros.

Embora os acessórios de silicone sejam praticamente uma garantia, muito tem se falado sobre uma possível descontinuação dos acessórios construídos com tecido FineWoven, lançados no ano passado para substituir os de couro.

Foto: Christian Moomaw

Alvos de inúmeras reclamações de usuários, eles vêm desaparecendo aos poucos das lojas da Apple. Não sabe-se ao certo se a Apple os manterá, se lançará um novo tipo de tecido ou se simplesmente permanecerá apenas com o plástico, visto que o retorno do couro é impossível bastante improvável.

O que não deverá chegar agora?

Embora seja o evento de maior relevância para a Apple, o “It’s Glowtime” provavelmente não será o último no calendário da empresa para este ano (pelo menos caso se siga o rito dos anos anteriores).

Tendo em vista isso, alguns outros produtos previstos para serem lançados ainda neste ano deverão chegar às lojas apenas em um evento que deverá ocorrer entre os meses de outubro e novembro:

Macs com o chip M4 : embora já tenha lançado Macs no evento dos iPhones no passado, neste ano os primeiros computadores com o chip M4 (mais precisamente o MacBook Pro, o Mac mini e o iMac) deverão chegar apenas num próximo evento;

: embora já tenha lançado Macs no evento dos iPhones no passado, neste ano os primeiros computadores com o chip M4 (mais precisamente o MacBook Pro, o Mac mini e o iMac) deverão chegar apenas num próximo evento; AirPods Pro de terceira geração : se os modelos base ganharão uma renovação já em setembro, os novos AirPods Pro ainda não verão a luz do dia. Embora eles possam ser lançados no evento de outubro, o mais provável é que fiquem para o ano que vem (ou não).

: se os modelos base ganharão uma renovação já em setembro, os novos AirPods Pro ainda não verão a luz do dia. Embora eles possam ser lançados no evento de outubro, o mais provável é que fiquem para o ano que vem (ou não). AirPods Max : embora tenha sido ventilado em algum momento neste ano, parece pouco provável que a Apple anuncie uma atualização para os AirPods Max já neste evento. De acordo com informações recentes do jornalista Mark Gurman, a Apple continua trabalhando em uma segunda geração com novas opções de cores e uma porta USB-C, em vez da Lightning.

: embora tenha sido ventilado em algum momento neste ano, parece pouco provável que a Apple anuncie uma atualização para os AirPods Max já neste evento. De acordo com informações recentes do jornalista Mark Gurman, a Apple continua trabalhando em uma segunda geração com novas opções de cores e uma porta USB-C, em vez da Lightning. HomePod : outra coisa que não chegará em breve são novos HomePods — incluindo um modelo que estaria sendo preparado pela Maçã o qual contaria com uma tela semelhante à de um iPad.

: outra coisa que não chegará em breve são novos HomePods — incluindo um modelo que estaria sendo preparado pela Maçã o qual contaria com uma tela semelhante à de um iPad. Novo iPad mini : a sétima geração do modelo menor dos iPads não aparece entre os principais rumores para o próximo evento — embora, como informamos recentemente, a possibilidade de ele ser lançado ainda este ano não seja tão remota.

: a sétima geração do modelo menor dos iPads não aparece entre os principais rumores para o próximo evento — embora, como informamos recentemente, a possibilidade de ele ser lançado ainda este ano não seja tão remota. iPad de 11ª geração: a exemplo do iPad mini, a próxima geração do modelo padrão do iPad também não está sendo muito especulada, mas é provável que ela seja lançada caso tenhamos também o anúncio do modelo menor.

Quais são as expectativas por aí?! 🙂