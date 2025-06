NordVPN vs. ExpressVPN: qual VPN escolher?

Atualmente, contar com um serviço de VPN no computador ou no smartphone pode resultar tanto em uma atividade online mais completa e prática, quanto promover mais segurança durante a navegação na internet.

Publicidade

Navegar de maneira desprotegida, principalmente em redes inseguras e desconhecidas, é uma porta de entrada gigante para ataques invasores, vazamento de dados e outras coisas as quais queremos bem longe da gente.

Ao usar uma VPN, seu tráfego na internet é “maquiado”, de modo que a sua navegação não pode ser rastreada — dificultando que sites e possíveis atacantes sondem sua atividade online ou identifiquem sua localização.

Além disso, todos os dados que você envia e recebe enquanto usa uma VPN são criptografados — o que significa que, mesmo que alguém consiga interceptar esses dados, eles não poderão ser lidos sem a chave de criptografia.

Publicidade

Mas os benefícios de usar uma VPN não se resumem apenas a segurança, visto que elas também permitem acessar, de maneira prática e rápida, conteúdos que não estão disponíveis nativamente em determinada região (como produções de serviços de streaming).

Pode ser algo bastante útil, inclusive, para combater coisas como censura estatal — especialmente em países onde há uma maior restrição a serviços e redes que os usuários podem ou não acessar.

Qual a melhor VPN?

Já sabemos quais as vantagens de ter uma VPN, mas com tantas opções disponíveis no mercado, qual delas escolher? Neste artigo, faremos um comparativo detalhado entre duas das mais populares: a NordVPN e a ExpressVPN.

Publicidade

Tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN estão disponíveis na maioria dos sistemas operacionais populares (falaremos sobre isso mais adiante), bem como contam com servidores em uma infinidade de países — o que as torna opções perfeitas para a maioria dos usuários.

Usei as duas VPNs em meus dispositivos durante os últimos meses e detalharei suas principais funcionalidades, diferenças, semelhanças, pontos negativos e positivos — claro, sem deixar de dar umas pitadas sobre minhas impressões ao utilizá-las.

Sem mais delongas, vamos ao comparativo?!

Interface e organização

Como é a cara dos dois aplicativos? Nesta seção, falaremos um pouco sobre a interface e a organização dos softwares — com um foco especial nos aplicativos para iOS, embora com algumas menções rápidas às suas versões para macOS.

NordVPN

A interface da NordVPN no iOS é dividida em quatro abas, com as funcionalidades relacionadas à VPN estando distribuídas entre elas e apenas a última sendo destinada ao perfil e a outras configurações para o app.

Publicidade

Comecemos pela primeira aba, que é destinada à conexão com os diferentes servidores da NordVPN. Ela conta com um mapa de localizações e, logo abaixo, um botão para realizar uma conexão rápida a algum deles.

Mais abaixo, há opções para pesquisa, roteamento de tráfico e servidores especializados, bem como uma lista ordenada (alfabeticamente ou por popularidade) dos países onde é possível realizar uma conexão.

A segunda aba, por sua vez, permite que os usuários criem uma própria rede privada Mesh, sobre a qual falaremos mais à frente quando estivermos elencando os recursos exclusivos de ambas as plataformas.

A terceira é bem interessante, sendo responsável por exibir uma espécie de painel com estatísticas detalhadas da conexão com a VPN, como o endereço de IP, a duração, o protocolo utilizado e o tempo semanal de conexão.

No macOS, o app da NordVPN segue uma abordagem semelhante, embora conte com alguns recursos e especificidades inerentes a um sistema operacional para computadores.

Por fim, a quarta aba é destinada ao perfil do usuário, contando com seções como atalhos para a Proteção Contra Ameaça ou autenticação multifator e um botão para acesso às configurações.

Além da aba para os servidores conectáveis, a de estatísticas e a dedicada à criação de uma rede Mesh, o app para Mac conta com uma dedicada a mostrar históricos de vazamentos de dados referentes aos sites acessados pelo usuário, uma para proteção contra ameaças e outra com predefinições para permitir combinar configurações de conexão VPN personalizadas.

Obviamente, neste tópico vimos apenas uma passada geral pela interface dos aplicativos, mas nos tópicos seguintes será possível entender melhor detalhes mais específicos ao falarmos sobre os diferentes recursos dos apps.

ExpressVPN

A interface da ExpressVPN, por sua vez, é um pouco mais compacta e simplificada que a da NordVPN, concentrando a maioria dos seus recursos para VPNs em uma única aba inicial, a qual é denominada simplesmente “VPN”.

Até mesmo essa primeira aba possui a interface bastante limpa, com o elemento mais proeminente sendo o botão de conexão/desconexão — o qual exibe uma interface verde quando conectado e vermelha quando desconectado.

Abaixo desse botão, há uma opção para selecionar a localização onde a VPN será conectada. Ao tocar, uma nova tela é aberta com três seções: Localização Inteligente (falaremos sobre ela depois), Localizações Recentes e Localizações Recomendadas.

A segunda aba da ExpressVPN é a “Keys”, um gerenciador de senhas integrado ao app sobre o qual falaremos mais à frente, enquanto a terceira oferece opções de ajuda e suporte; a quarta e última é dedicada a configurações do app, da conta e de segurança.

No macOS, o app da ExpressVPN segue a mesma tendência à simplicidade presente no iOS — obviamente, respeitando (muito bem) as especificidades do sistema, como a presença de um “menu hambúrguer” na lateral no lugar das abas do app móvel.

Embora, por padrão, o app ocupe apenas uma pequena porção vertical da tela (não é possível redimensioná-lo e nem deixá-lo em tela cheia), uma janela extra é aberta quando o usuário tenta selecionar uma localização, denotando certa versatilidade.

Também é possível exibir o ícone da ExpressVPN na barra de menus — o que possibilita fazer coisas como escolher rapidamente uma localização, acessar as configurações, mostrar o app por completo ou encerrá-lo.

Servidores e localizações

Outro ponto crucial quando falamos em VPNs é a quantidade de localizações suportadas. Embora para determinadas atividades a escolha do local onde sua VPN se conectará não seja algo tão relevante, para outras (como o acesso a conteúdos disponíveis apenas ou fora de determinado país) é crucial.

A boa notícia é que ambos os serviços contam com uma gama de locais e países suportados, com algumas poucas diferenças entre eles, sobre as quais detalharemos a seguir.

NordVPN

De acordo com a NordVPN, atualmente o serviço conta com nada menos que 6.444 servidores ultrarrápidos, os quais estão distribuídos em 111 países pelo mundo.

A NordVPN classifica seus servidores em seis tipos diferentes:

Comum : um servidor VPN tradicional que criptografa o tráfego do usuário e substitui seu endereço de IP real.

: um servidor VPN tradicional que criptografa o tráfego do usuário e substitui seu endereço de IP real. P2P : otimizados para compartilhamento de arquivos suave, rápido e seguro.

: otimizados para compartilhamento de arquivos suave, rápido e seguro. Ofuscado : evita que o tráfego da VPN seja bloqueado em países com restrições de alto nível.

: evita que o tráfego da VPN seja bloqueado em países com restrições de alto nível. VPN dupla : o tráfego passa por dois servidores da NordVPN, o que resulta em criptografia dobrada.

: o tráfego passa por dois servidores da NordVPN, o que resulta em criptografia dobrada. IP dedicado : um endereço de IP exclusivo comprado pelo usuário.

: um endereço de IP exclusivo comprado pelo usuário. Onion Over VPN: servidores da NordVPN que permitem acessar a rede Tor (The Onion Router) sem a necessidade de um navegador dedicado.

Eles também utilizam três tipos diferentes de protocolos:

NordLynx : protocolo que “combina privacidade impenetrável com supervelocidade”, sendo 2x mais rápido que outros protocolos de VPN.

: protocolo que “combina privacidade impenetrável com supervelocidade”, sendo 2x mais rápido que outros protocolos de VPN. IKEv2/IPSec : sigla para Troca de Chaves na Internet versão 2, esse protocolo combina, de maneira poderosa, segurança com velocidade e estabilidade, mantendo a conexão mesmo durante a alternância entre redes (comum em dispositivos móveis).

: sigla para Troca de Chaves na Internet versão 2, esse protocolo combina, de maneira poderosa, segurança com velocidade e estabilidade, mantendo a conexão mesmo durante a alternância entre redes (comum em dispositivos móveis). OpenVPN com UDP/TCP: protocolo de código aberto versátil para portas TCP e UDP, com foco na segurança durante a navegação, jogos ou streaming.

Também é possível se conectar a cidades específicas de alguns países, algo que está disponível apenas para os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália — infelizmente, não há algo do gênero para o Brasil.

Como supracitado, a NordVPN também permite aos usuários pagarem por um endereço IP dedicado. Desta forma, você não mais compartilha a conexão com outros usuários e adquire um IP que pertencerá somente a você.

Isso é interessante para permitir contornar com facilidade CAPTCHAs e evitar listas com endereços de IP compartilhados com outros usuários que tenham sido, por algum motivo, banidos de algum sistema ou plataforma.

Nessa página, você pode conferir uma relação completa dos países que contam com servidores da NordVPN, bem como de cada modalidade ou protocolos utilizados pelo serviço.

ExpressVPN

A ExpressVPN conta com um pouco menos de nações suportadas em relação à NordVPN — 105, no total. Em compensação, é possível escolher entre mais de uma opção em 16 desses países, embora nem todos especifiquem o local ou a cidade onde tais localizações estão — como é o caso do Brasil, onde há apenas as opções 1 e 2 para seleção.

A exemplo da NordVPN, a ExpressVPN também suporta uma série de diferentes protocolos, sobre os quais falaremos a seguir:

Lightway : desenvolvido do zero pela ExpressVPN, esse protocolo foi criado para dispensar recursos desnecessários em uma VPN atual, focando nos que fornecem experiências seguras e tranquilas. Ele roda no protocolo UDP e suporta TCP, funcionando em uma ampla variedade de cenários.

: desenvolvido do zero pela ExpressVPN, esse protocolo foi criado para dispensar recursos desnecessários em uma VPN atual, focando nos que fornecem experiências seguras e tranquilas. Ele roda no protocolo UDP e suporta TCP, funcionando em uma ampla variedade de cenários. L2TP : sigla para Protocolo de Túnel de Camada 2, esse protocolo reduz a velocidade para fornecer melhor segurança, sendo geralmente emparelhado com o protocolo IPsec em uma combinação conhecida como L2TP/IPsec.

: sigla para Protocolo de Túnel de Camada 2, esse protocolo reduz a velocidade para fornecer melhor segurança, sendo geralmente emparelhado com o protocolo IPsec em uma combinação conhecida como L2TP/IPsec. OpenVPN (com UDP e TCP) : a exemplo da NordVPN, a ExpressVPN também suporta o OpenVPN, permitindo que usuários alternem entre UDP (ideal para velocidade) ou TCP (melhor para confiabilidade da conexão).

: a exemplo da NordVPN, a ExpressVPN também suporta o OpenVPN, permitindo que usuários alternem entre UDP (ideal para velocidade) ou TCP (melhor para confiabilidade da conexão). IKEv2: outro protocolo que também é suportado pela NordVPN, ele pode ser escolhido por padrão pela ExpressVPN quando o protocolo for definido como “Automático” pelo usuário.

A ExpressVPN também conta com o que chama de localizações de servidores virtuais, o que permite trafegar usando um endereço IP de um país de sua escolha enquanto é direcionado através de um servidor em um país com melhor conexão.

Outra medida para incrementar a velocidade, a qual está sendo adotada agora pela ExpressVPN, é a troca dos seus servidores de 1Gbps por servidores de 10Gbps — algo que já cobre mais de 80% da largura de banda global do serviço e garante velocidades mais rápidas e conexões mais confiáveis.

Nessa página, você consegue visualizar uma lista completa com todas as localizações de servidores da ExpressVPN.

Conexão

A escolha de uma conexão, embora para alguns casos possa parecer arbitrária, pode influenciar em larga escala na qualidade do trabalho ou da tarefa que se deseja executar.

Felizmente, os dois serviços de VPN contam com alguns recursos que prometem ajudar o usuário na hora de fazer essa escolha — a depender do objetivo e das circunstâncias. Vamos conferir como é isso nos dois softwares?

NordVPN

Na NordVPN, especialmente no macOS, há a opção Predefinições. Por padrão, as predefinições permitem que o aplicativo escolha automaticamente um servidor com base em certas definições.

Ela vem com três predefinições configuradas: uma para baixar arquivos, outra com foco principalmente em velocidade e uma mais apropriada para navegação.

Mas é possível criar você mesmo uma predefinição, as quais são construídas com base em um dos protocolos de VPN que mencionamos anteriormente e em um determinado país da escolha do usuário.

É possível adicionar atalhos para aplicativos ou sites em cada preset — o que significa que você pode adicionar apps de streaming, por exemplo, que se conectem apenas a determinado país quando acessados pela NordVPN.

Há também uma opção mais genérica, denominada “Conexão Rápida”, a qual seleciona de maneira rápida o que o algoritmo da NordVPN considera como o melhor servidor nas proximidades para a conexão.

A grande vantagem da NordVPN, eu diria, são os diferentes tipos de conexão, sobre os quais já falamos, como Onion Over VPN, P2P ou VPN dupla — o que dá ao usuário uma maior versatilidade e liberdade de escolha.

ExpressVPN

A ExpressVPN não conta com algo tão avançado e manual quanto as predefinições da NordVPN, mas também possui um mecanismo para escolha do melhor local para a conexão, denominada “Localização inteligente”.

Esse opção recomenda automaticamente o local ideal com base em métricas anônimas como velocidade de download, latência e distância, sendo ideal para quem não tem preferência por uma localização específica.

A NordVPN também conta com uma seção de localizações recomendadas, a qual oferece uma lista limitada de localizações que teoricamente devem atender aos anseios dos usuários durante a conexão.

Sendo sincero: em comparação às opções presentes na NordVPN, a ExpressVPN é bastante limitada nesse aspecto, não oferecendo qualquer opção padrão para atender a determinada especificidade dos usuários.

Aparentemente, o serviço opta por deixar essa escolha o máximo possível nas mãos dos usuários, fornecendo apenas algumas dicas em seu site de suporte, as quais muitas vezes podem ser bastante vagas e até óbvias.

Para obter conexões mais rápidas, por exemplo, a ExpressVPN recomenda ao usuário conectar-se a uma localização mais próxima ao seu local físico ou até mesmo executar seu teste de velocidade integrado, sobre o qual falaremos mais a frente.

Velocidade de conexão

Por adicionar uma camada de proteção em nossa navegação, as VPNs acabam (em maior ou menor escala) interferindo na velocidade da conexão. Mas qual das duas VPNs do nosso comparativo nos permite acessar de maneira mais rápida os diversos serviços e site quando conectadas?

Essa é uma pergunta difícil de se responder sem um teste mais padronizado, visto que (como já mostramos) são inúmeras as possibilidades de servidores disponíveis. Como a ExpressVPN não nos dá muitas opções de escolha sobre o tipo de conexão ou não conta com as predefinições da NordVPN, testei a velocidade de conexão das duas no modo de conexão automática.

Na NordVPN, o recurso utilizado foi o de “Conexão Rápida”, enquanto na ExpressVPN utilizei a opção “Localização Inteligente”, que de certa forma são semelhantes em termos de propósito.

Os testes foram realizadas de maneira intercalada em condições de igualdade para os dois aplicativos usando o SpeedTest no macOS, tanto pela versão web (no Safari) quanto no aplicativo nativo disponível na Mac App Store.

Após testar a conexão automática dos dois serviços por seis vezes, calculei a velocidade média da conexão entre eles, a qual você pode conferir na tabela abaixo:

Modalidade Sem VPN NordVPN ExpressVPN Download 73,14Mbps 63,74Mbps 62,63Mbps Upload 37,75Mbps 31,27Mbps 25,73Mbps

Como podemos observar nos números acima, a NordVPN e a ExpressVPN alcançaram resultados bastante semelhantes no que se refere à taxa de download, com uma vantagem maior da primeira sobre a segunda quando falamos em upload.

É interessante notar, também, que não há uma queda tão considerável da conexão em relação à velocidade normal com a qual eu navego na internet. Ao assistir a conteúdos em streaming com ambas as VPNs ligadas, não notei delays ou contratempos que afetassem a qualidade.

Obviamente, como já havia destacado, os testes foram realizados usando recursos de conexão automática, então provavelmente determinadas localizações específicas podem conectar com velocidades superiores.

Ao testar três conexões da NordVPN obtidas com o preset “Velocidade”, por exemplo, obtive velocidade média de download de 70,86Mbps — número bem próximo ao da minha conexão sem VPN.

Ao medir a velocidade em três conexões realizadas a partir de um teste de velocidade na ExpressVPN (falaremos sobre esse recurso adiante), a velocidade média de download alcançada foi de 67,34Mbps — curiosamente, um valor menor que o registrado em um dos testes com a função “Localização Inteligente”.

Recursos extras

Nesta seção, vamos conhecer alguns recursos ou funcionalidades que podem ser tratados como especificidades de um aplicativo em relação ao outro.

NordVPN

Além de uma poderosa VPN, a NordVPN também funciona como “uma espécie de antivírus”, sobre o qual já citamos brevemente na seção de interface ao mencionar as diferentes seções do aplicativo para macOS.

Trata-se da Proteção Contra Ameaças, um produto que promete defender o dispositivo do usuário contra ameaças online. Ele está integrado à NordVPN e não requer uma conexão com a VPN para funcionar.

A Proteção Contra Ameaças Pro, que faz parte dos planos mais caros da plataforma, conta com recursos como a Proteção na Web, que detecta de golpes, bloqueia malwares, rastreadores e anúncios e protege seus arquivos.

O recurso ainda conta com um filtro de DNS, o qual funciona apenas quando a VPN está ativa e serve para bloquear anúncios e domínios mal-intencionados antes que as ameaças cheguem ao dispositivo do usuário.

Também podemos citar como algo exclusivo da NordVPN no contexto de nosso comparativo a Rede Mesh (Meshnet), sobre a qual já falamos em outras seções. Ela permite conectar dispositivos remotos para acessá-los de forma criptografada.

Com a Rede Mesh, é possível acessar os arquivos de um computador a partir de um tablet ou smartphone com um único clique, bem como jogar com amigos distantes por uma conexão que simula uma LAN tradicional.

O recurso permite criar redes privadas a partir de 10 dispositivos com até 50 dispositivos externos. Não há necessidade de configuração: basta ativar a Meshnet e convidar os amigos para a rede com seu nome exclusivo.

A possibilidade de adquirir endereços IP dedicados, sobre os quais citei na parte dos servidores, também podem ser considerada um diferencial interessante em relação à ExpressVPN, já que dão aos usuários uma exclusividade na conexão que é estabelecida.

ExpressVPN

No lado da ExpressVPN, também podemos destacar alguns recursos extras. O mais proeminente deles é a funcionalidade de gerenciamento de senhas integrada, a ExpressVPN Keys, que está disponível tanto para iOS quanto em navegadores baseados no Google Chrome no desktop.

A ExpressVPN Keys conta com as funcionalidades básicas requeridas para qualquer software do gênero, permitindo aos usuários gerenciar um número ilimitado de senhas, detalhes de cartões de crédito ou até mesmo anotações — bem como alerta os usuários sobre possíveis violações de dados e senhas vulneráveis.

Além disso, a ExpressVPN Keys é também um gerador automático de senhas aleatórias e de códigos para autenticação em dois fatores — segundo a empresa, tudo feito com uma criptografia a qual não permite nem mesmo à ExpressVPN ter acesso aos dados armazenados sem a senha do usuário.

Enquanto a Nord conta com um app de gerenciamento de senhas, ele é considerado um produto à parte em relação ao software de VPN em si — embora possa ser adquirido em combo e funcione de forma mais integrada junto à NordVPN.

Outro recurso extra na ExpressVPN é algo que pode ser considerado bem básico e trivial, mas que pode ajudar na hora de escolher um servidor, visto que (como já comentamos) não há algo tão automatizado como na NordVPN.

Trata-se do Teste de Velocidade, recurso disponível na versão para desktops da plataforma que executa um teste em todas as localizações e servidores para determinar qual a mais rápida para a conexão.

Embora isso, na teoria, seja semelhante à predefinição de velocidade da NordVPN, não é algo muito prático. Por aqui o teste de velocidade demorou em média dez minutos, enquanto no serviço rival é algo just click.

A ExpressVPN também conta com algo chamado Threat Manager, que é basicamente um bloqueador de rastreadores e sites maliciosos — algo que se assemelha à Proteção Contra Ameaças Pro da NordVPN, mas mais limitado.

Compatibilidade

Nesse ponto os dois aplicativos de VPN não ficam devendo. Ambos são aceitos na maioria dos sistemas operacionais e tipos de dispositivos populares disponíveis no mercado atualmente.

Tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN podem ser acessadas do iOS/iPadOS e do Android em dispositivos móveis, bem como do macOS, do Windows e de distribuições Linux em ambientes desktop.

Ambas também oferecem um aplicativo para o tvOS, se beneficiando de uma mudança implementada no tvOS 17 para permitir o uso desse tipo de software nas Apple TVs. Do outro lado, também há suporte ao Android TV.

Elas também suportam dispositivos como o FireStick e o Chromecast, consoles como o PlayStation e o Xbox e podem ser instaladas diretamente em roteadores — a ExpressVPN, inclusive, tem um proprietário, o Aircove.

Há algumas poucas exclusividades de cada lado, como o suporte ao Nintendo Switch e aos headsets da Meta do lado da NordVPN, ou ao Roku, a TVs da Samsung e da Sony no lado da ExpressVPN.

Além dos aplicativos tradicionais, ambas as VPNs também contam com extensões que facilitam o uso quando se está navegando em um browser, de modo que não seja necessário entrar no app principal para acessar algum comando.

As duas plataformas possuem extensões para Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. O lado negativo é a ausência de uma para o Safari, então, caso você use o navegador proprietário da Maçã, terá que se virar de outra forma.

Ajuda e suporte

Outro ponto importante a se considerar na hora de adquirir uma VPN é a qualidade do suporte oferecido. Afinal, todo e qualquer produto de software está sujeito a falhas e problemas e podemos precisar solucioná-las com rapidez na hora do aperto.

Como funciona esse suporte nas duas VPNs do nosso comparativo?

NordVPN

Começando pela NordVPN, a empresa conta com um centro de apoio ao cliente que funciona 24 horas por dia e pode ser acessado com facilidade através da página “Fale Conosco”.

Segundo a Nord, na página Fale Conosco você poderá resolver problemas envolvendo conexão lenta, impedimento no acesso a alguns dites ou também situações relacionadas ao próprio app, como a impossibilidade de fazer login.

É possível falar com a NordVPN tanto via email (pelo endereço support@nordvpn.com) quanto por chat ao vivo e disponível 24 horas por dia. Embora não seja um canal de contato direto, também é possível acompanhar o produto pelas redes sociais.

Há também a Central de Suporte, uma vasta coleção de artigos sobre VPNs com tutoriais sobre como usar o aplicativo os quais funcionam como um excelente complemento ao suporte tradicional.

Na Central de Suporte, é possível ver artigos sobre como instalar a NordVPN, corrigir problemas com conectividade ou login, questões envolvendo pagamentos ou até mesmo os protocolos utilizados.

Por fim, caso você não seja muito chegado a texto, o canal da NordVPN no YouTube conta com uma série de vídeos que mostram na prática como usar as ferramentas da plataforma e também destacam seus muitos benefícios.

ExpressVPN

No caso da ExpressVPN, todas as ferramentas de suporte da empresa estão compiladas no Centro de Suporte. E elas são bastante semelhantes às que temos na NordVPN, como destacaremos a seguir.

Provavelmente a mais efetiva delas seja falando diretamente com a plataforma — o que pode ser feito tanto através do chat oficial, o qual está disponível 24 horas por dia, ou enviando um email para a equipe de suporte.

Partindo para algo mais estático, a ExpressVPN também conta com uma página dedicada com uma série de tutoriais de configuração da VPN — nos diversos sistemas e plataformas suportados.

Outra forma de obter suporte da ExpressVPN é através da página de Resolução de Problemas, a qual compila uma série de problemas mais comuns com a plataforma e fornece respostas sobre como solucioná-los.

A página Gerenciar sua Conta, por sua vez, apresenta tutoriais sobre como lidar com ações referentes a coisas como assinaturas, pagamentos, login e ativação da sua conta da ExpressVPN.

Ainda falando em páginas, há uma para Perguntas Frequentes, a qual certamente pode tirar muitas dúvidas sobre diversos aspectos no uso, na configuração e no funcionamento da plataforma.

Por fim, também como no caso da NordVPN, há o canal da ExpressVPN no YouTube, o qual conta tanto com explicações básicas para perguntas como “O que é uma VPN?” quanto com guias de configuração em vídeo da plataforma.

Planos e preços

Tanto a NordVPN quanto a ExpressVPN contam com diversos planos e modalidades para diferentes recursos, bem como descontos generosos para quem opta por adquirir o serviço por um tempo mais generoso.

Vamos conferir as especificidades dos dois serviços?

NordVPN

É possível assinar a NordVPN por três planos diferentes: o Básico, o Plus e o Completo — todos na modalidades de assinatura de um mês, um ano ou dois anos (esses dos últimos, oferecendo três meses a mais gratuitamente e preços mais competitivos).

Basicamente, o que diferencia os três planos é o suporte a outros aplicativos e serviços da Nord — mais especificamente, o gerenciador de senhas NordPass e o serviço de armazenamento criptografado NordLocker.

Basic

Como o nome indica, trata-se do plano mais simples da NordVPN. Ele vem basicamente com a função de VPN e também com a Proteção Contra Ameaças básica, podendo ser usado em até dez dispositivos ao mesmo tempo.

O plano Basic custa R$64,90 por mês, mas você pode economizar 58% com uma assinatura anual (ela sai por R$190,80, o equivalente a R$15,90/mês) ou 73% assinando o serviço por dois anos (sai por R$267,30, cerca de R$9,90/mês).

Plus

Além dos benefícios do plano Basic, o Plus conta com dois diferenciais: a Proteção Contra Ameaças Pro (que fornece proteção antimalware, para navegação e bloqueador para anúncios e rastreadores) e acesso ao gerenciador de senhas NordPass.

Ele pode ser adquirido por R$68,90 no plano mensal, mas custa 59% a menos na assinatura anual (R$238,80, cerca de R$19,90/mês) e é 73% mais barata na de dois anos (R$348,30, cerca de R$12,90/mês).

Completo

Contando com tudo o que está presente no plano Plus, o plano Completo também tem como diferencial a presença do serviço de armazenamento NordLocker, o qual fornece nada menos do que 1TB de espaço criptografado na nuvem para os assinantes.

É possível adquirir o plano Completo com um pagamento de R$72,90 por mês ou, caso você prefira, também economizar 61% com a assinatura anual (R$274,80, o equivalente a R$22,90/mês) ou 71% com a de dois anos (R$456,30, cerca de R$16,90/mês).

Esses são valores por tempo limitado, já que a NordVPN está oferecendo até 73% de desconto e três meses grátis para novos assinantes. Confira o nosso post com os detalhes da promoção.

ExpressVPN

Assim como na NordVPN, a ExpressVPN também conta com diferentes durações para suas assinaturas — inclusive com descontos para quem adquirir o serviço por um maior tempo em relação ao pagamento mensal.

Por outro lado, não há diferentes modalidades e planos como no caso da concorrente, de modo que a ExpressVPN funciona de forma única para todos os assinantes.

De forma simples e direta, a assinatura da ExpressVPN custa US$13 por mês. Mas você pode obter pagar o equivalente a US$10 mensais assinando o serviço por 6 meses ou economizar nada menos que 35% no plano anual, o qual sai pelo equivalente a US$8 mensais.

Ao assinar qualquer um dos planos da ExpressVPN, você tem direito a pedir um reembolso total em até 30 dias caso não curta a plataforma — algo que também é possível com a NordVPN, cabe destacar.

Conclusão

A coisa mais óbvia que eu posso concluir após experimentar a NordVPN e a ExpressVPN é: os dois são excelentes serviços. Muito provavelmente você não ficará na mão ao optar por uma das duas empresas para as tarefas essenciais de VPN — embora, a depender da escolha, você possa contar com algumas vantagens ou maior praticidade em algum aspecto.

Eu diria que a ExpressVPN pode ser a melhor escolha caso você queira fazer o básico com eficiência e de maneira mais automatizada. O design mais limpo e a função Localização Inteligente certamente podem agradar boa parte dos usuários — embora possa desagradar quem gostaria de um maior controle sobre suas localizações ou mais opções de personalização.

É nesse ponto que a NordVPN sai ganhando, a meu ver. Ela permite escolher coisas desde a cidade específica onde você deseja se conectar e até mesmo ativar ou criar predefinições que se adaptem facilmente ao seu uso e às suas intenções com o serviço. Pode ser um pouco mais difícil de lidar para usuários não tão avançados em VPNs, no entanto.

Em termos de planos e preços, a NordVPN também acaba oferecendo maior versatilidade e descontos mais generosos — o que pode ser mais interessante em termos econômicos para quem quer apenas uma VPN. Em comparação entre a ExpressVPN e o plano Plus da Nord, que também oferece um gerenciador de senhas, no entanto, ambas estão no mesmo patamar de preços.

No fim, como sempre, o que vai mandar é a sua necessidade principal, o seu bolso, a sua experiência e a maneira como você gosta de interagir com aplicativos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.