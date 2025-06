Tech Mix: app Paired, 10 dicas para se compartilhar e (des)conexão amorosa

Era um domingo, aqueles que carregam no ar uma sensação de despedida, pós-recesso municipal. Já cansado das festas e dos brindes intermináveis, senti que a noite ainda guardava algo especial, como se a última dança de solteiro estivesse por acontecer. E foi quando conheci meu atual marido.

Nove anos depois, aqui estou, relembrando aquele momento, agora trazendo dicas tecnológicas que foram (e ainda são) nossas companheiras até aqui, para que também sejam úteis aos casais leitores da Tech Mix!

Aos solteiros, também trouxe dicas legais e uma ótima reflexão no final! 😉

Paired, o app perfeito para casais… falantes de inglês

É dito que temos que começar com as más notícias, então sendo bem direto: ele é completamente em inglês — algumas vezes tive que contar com ajuda do app Traduzir do iOS. Também não direi que o Paired é intuitivo porque, por mais que a interface seja amigável e bem-feita, isso não faz diferença na barreira do idioma. Agora, se isso não é um problema, vamos aos pontos bons.

Já viram aquelas caixinhas “Puxa Conversa” com temas para família, amigos e casais? Basicamente, você tiraria uma carta com uma pergunta, estilo “O que você mais valoriza em mim?”, ou “Conte tudo o que você se lembra da primeira vez que nos conhecemos” e ambos respondem. Essa é, basicamente, a essência do Paired, mas com a pegada tecnológica e muito mais funções.

As “Conversas Diárias” são perguntas que, nas respostas, reaproximam e reacendem a chama que talvez não estivesse tão grandiosa quanto no começo de um relacionamento. Algumas perguntas são mais profundas, que pedem uma guarda mais baixa; outras fortalecem a comunicação; e, é claro, existem aquelas para dar uma apimentada.

De acordo com o psiquiatra e neurocientista Stephen W. Porgas, a segurança emocional é um dos aspectos mais importantes de um relacionamento satisfatório e duradouro, em que nossa guarda está baixa e estamos abertos a ser vulneráveis uns com os outros.

Além de perguntas, o Paired incorpora testes, jogos, jornadas, atividades e diferentes assuntos para abordar. O que não faltam são opções para explorarem no aplicativo, incluindo uma linha do tempo que pode ser alimentada pelo casal com os momentos mais importantes e memoráveis.

Ele é gratuito para baixar e usar poucas funções do app, incluindo responder uma pergunta por dia. A versão completa sai por R$200/ano.

10 dicas de compartilhamento

Se você prefere as funções nativas do iOS, listei abaixo dez dicas. Elas podem ser usadas também com familiares e amigos.

Presente desde o iOS 11, é excelente para acionar um SOS de Emergência e até constar na sua ficha médica. Este é o primeiro passo, recomendo inclusive adicionar seus pais aqui.

AirDrop é vida! Vai foto para lá, vem 40 vídeos de pets para cá… mas o espaço do iCloud vai só consumindo! Sugiro uma fototeca compartilhada, assim vocês usam apenas um só espaço, e ainda dá para configurar o adicionamento automático das fotos.

Excelente para quem viaja, assim as duas pessoas (ou a família) podem encontrar um AirTag perdido. Como o dispositivo usa a rede Buscar (Find My), é muito prático.

Essa dica influencia você e a outra pessoa, inclusive um amigo, a manterem o hábito de vida saudável —, ou pelo menos no quesito competição. Você pode adicionar quantas pessoas quiser.

É como se fosse a dica anterior, só que muito mais completa, porque pode enviar tudo o que está no seu aplicativo Saúde (Health). Aqui, é claro, vai depender de como você o alimenta o app, seja com um Apple Watch (que controla seu sono ou os remédios que você toma), um app de exercícios ou até registros de alimentações. Mas o melhor são os alertas de coração, que lhe avisam quando a outra pessoa está com um histórico de batimentos alto, baixo, etc.

Uma biblioteca de senhas compartilhadas é bem mais prático que ter que ficar enviando senhas manualmente (e o pior, mantendo esses envios no histórico). Após configurada, você pode adicionar, alterar e excluir senhas, atualizando-as automaticamente com os participantes.

Esse gosto bastante para adicionar nesses calendários coisas como aniversários em comum, exames médicos, programações em conjunto… vai por mim, ajuda muito quando você tem um lugar para agendar o compromisso. E tudo isso sem misturar com o seu calendário pessoal.

Tão importante quanto o anterior, você pode usar notas compartilhadas para lista de mercado, finanças, anotações em conjunto e quaisquer itens que precisam ser compartilhados e editados em conjunto. Melhor que ficar perguntando: “Anotou? Me envia!”

Essa vai para os que possuem acessórios compatíveis com o protocolo HomeKit, aqueles que podem sem controlados pelo aplicativo Casa (Home), do iPhone/iPad/Mac.

Dica do meu amigo e redator aqui da casa, Pedro Henrique, a função Chegou Bem? é basicamente isso: avisar à outra pessoa que você chegou com segurança ao seu destino. Mas tudo de forma automática, inclusive com alerta caso você se distancie da sua rota prevista.

Se você compartilha mais coisas com seu par ou amigos/familiares, deixe nos comentários! Por fim, não seria uma Tech Mix sem um pouco de assuntos contraditórios, não é mesmo?

(Des)conexão amorosa

Cronicamente online. É como se “brinca” hoje nas redes quem está por dentro de tudo (tudo mesmo!), quem tem meme para todas as situações ou quem passa mal ao ficar algumas horas sem o celular — ainda que a pessoa seja low profile — para citar poucos exemplos.

Se você se identifica assim, talvez — na opinião deste, e sem embasamento científico/médico —, seja um pequeno alerta para prestar mais atenção e cuidado para não desgastar as relações interpessoais. Mas vejamos esse assunto sob o olhar de quem estudou sobre.

O artigo “(Des)conexão amorosa: implicações do uso excessivo do smartphone no relacionamento” [PDF], publicado na Revista Observatório em 2023, analisa o impacto da dependência de celulares, ligado à satisfação amorosa de jovens “nativos digitais”, como o artigo denomina. O estudo sugere que o excesso de tecnologia pode afetar habilidades de comunicação e atenção, aspectos fundamentais em um relacionamento.

Lembram-se alguns parágrafos acima, do app Paired, em como a comunicação é algo fundamental? Pois é…

Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês citado no artigo, descreve a fragilidade dos relacionamentos contemporâneos como líquida, em que a facilidade de conexão também implica uma facilidade de desconexão. Mesmo assim, os jovens estudados parecem não perceber a dependência digital como um fator influente na sua vida amorosa.



Deixarei a conclusão para vocês após vossa leitura, mas um último comentário: levanto a questão sobre como as gerações futuras podem enfrentar a dependência digital, especialmente considerando que a tecnologia já faz parte integral de nossas vidas. As consequências para a comunicação interpessoal e a qualidade das relações amorosas podem ser mais profundas do que os jovens inicialmente reconhecem.

Além do artigo citado acima, deixarei outro três complementares nesse link do Google Drive:

“O impacto da tecnologia móvel no relacionamento interpessoal da Geração Z”

“Tecnologia, ambiente virtual e relacionamentos interpessoais na contemporaneidade”

“Entre encontros faltosos e excessivos: laços amorosos e uso de tecnologias para pensar o sujeito”

Aguardo sua reflexão aqui nos comentários, e até a próxima Tech Mix! 👋