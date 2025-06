AirPods 4 têm duas versões, uma delas com Cancelamento Ativo de Ruído!

Após bastante tempo, já era aguardado que a Apple atualizasse os AirPods de entrada — e isso aconteceu hoje, durante o evento especial “It’s Glowtime” da empresa. Também como esperado, a Apple não anunciou um modelo só, mas sim dois — que substituem os AirPods de segunda e terceira gerações —, ambos chamados de AirPods 4.

Os dois modelos contam com o mesmo design refinado, feitos para ficarem firmes nos ouvidos da maioria usuários. Eles também vêm com estojos de recarga USB-C, os menores já lançados pela Maçã.

As maiores diferenças, portanto, dizem respeito aos recursos de software: embora ambos tenham substituído os modelos de entrada, apenas um deles contém funções que o colocam como uma opção intermediária: os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído.

Os modelos mais caros vêm ainda com uma case equipada com alto-falantes, a qual torna a tarefa de encontrá-la muito mais fácil caso o usuário acabe a perdendo. Apesar do seu tamanho diminuto, ela ainda pode estender a bateria dos AirPods para até 30 horas de uso — ou seja, 6 horas de uso com a bateria dos AirPods em si e 24 horas com a bateria do estojo de carregamento.

Da mesma forma, o novo modelo mais avançado conta com Modo Ambiente, Áudio Adaptativo e Detecção de Conversa graças ao chip H2 — o mesmo que equipa os AirPods Pro de segunda geração (agora chamados de AirPods Pro 2). Ele funciona ainda com o Áudio Espacial Personalizado (com rastreamento de cabeça) e com o recurso de Isolamento de Voz.

O novo chip também brilha quando o assunto são games. De acordo com a Apple, os AirPods 4 conseguem entregar áudio de baixa latência durante sessões de jogatina e uma boa qualidade de voz graças ao suporte para conteúdos em 16-bit, 48kHz.

A haste lateral traz um novo sensor de força que dá aos usuários a chance de controlar a reprodução de uma música ou entrar/sair de uma chamada, por exemplo, apenas apertando rapidamente os fones.

Assim como nos AirPods Pro 2, usuários podem utilizar os seus AirPods 4 para atender a notificações Siri (as chamadas Siri Interactions) apenas balançando a cabeça para cima ou para baixo, bem como para o lado e para o outro — novidade que está chegando com o iOS 18.

No mais, ambos possuem uma nova arquitetura acústica, a qual promete uma qualidade geral de áudio, bem como um novo driver de baixa distorção e um amplificador de alcance dinâmico. Os modelos mais caros também contam com carregamento sem fio, sendo compatíveis com o carregador do Apple Watch e acessórios Qi.

Divulgação/Apple

Os AirPods 4 já podem ser adquiridos na pré-venda por US$130 (R$1.500, no Brasil, e 150€, em Portugal), enquanto os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído saem por US$180 (R$2.000, no Brasil, e 200€, em Portugal). Ele chegarão oficialmente ao mercado no dia 20 de setembro.