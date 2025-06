AirPods de 2ª e 3ª gerações são descontinuados, assim como o Apple Watch Series 9

Demorou algum tempo, mas enfim a Apple mexeu em sua linha de AirPods. No evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), ela aproveitou para apresentar a quarta geração dos fones — que agora se divide em duas versões.

Ambos têm design refinado e estojo de recarga USB-C, mas diferem nos recursos. O modelo mais caro traz Cancelamento Ativo de Ruído, Áudio Adaptativo, Detecção de Conversa e o chip H2, tal como nos AirPods Pro 2.

Aproveitando a ocasião, a Maçã tratou de descontinuar duas gerações dos fones que estavam em linha há bastante tempo. Para se ter uma ideia, os AirPods (segunda geração) eram vendidos desde março de 2019!

Eis os modelos que agora não são mais vendidos pela Apple:

AirPods (2ª geração)

AirPods (3ª geração)

E como a linha ficou:

AirPods 4

AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído

AirPods Pro 2

AirPods Max

Entende-se por AirPods de terceira geração ambos os modelos que foram comercializados pela Apple, um com estojo de recarga Lightning (lançado tempos depois) e outro compatível também com bases sem fio e os ímãs do MagSafe.

Os AirPods Pro 2 (antes conhecidos como AirPods Pro de segunda geração) receberam apenas novidades em software e os AirPods Max foram atualizados apenas com porta USB-C e novas cores.

Adeus, Apple Watch Series 9

Com a chegada do Apple Watch Series 10 (e não “Apple Watch X”, como se especulava), a Maçã também descontinuou o modelo lançado no ano passado, o Series 9. Na época, ele chegou com um chip mais rápido e novas pulseiras.

Diante dessa saída, a Maçã agora tem os seguintes Apple Watches na linha (do mais barato ao mais caro):

Apple Watch SE (2ª geração)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Vale ressaltar que o Apple Watch SE custa no Brasil a partir de R$3,3 mil, enquanto o Ultra 2 sai por R$10,5 mil. Os modelos que saíram de linha, contudo, ainda podem ser encontrados em algumas lojas, mas seus estoques não serão repostos.