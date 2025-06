AirPods Max são atualizados com porta USB-C e novas cores

Após longos quatro anos desde que a Apple anunciou os AirPods Max, a empresa finalmente atualizou os seus fones de ouvido circum-auriculares (over-ear) durante o evento especial realizado hoje.

Quem esperava uma miríade de novidades, porém, se decepcionará. Isso porque o modelo topo-de-linha manteve o mesmo design da geração anterior, ganhando apenas melhores especificações e um novo conjunto de cores.

Mais precisamente, os AirPods Max agora vêm com uma porta USB-C (em vez da porta Lightning), nas cores meia-noite, azul, roxa, laranja e estelar — opções que, de acordo com a Apple, “oferecem acabamentos complementares ao lado de outros produtos Apple, como o Mac e o iPad”.

Outra novidade para os fones é o suporte ao Áudio Espacial personalizado. Ele chegará aos headphones da Maçã especialmente com o iOS 18, que deverá ser lançado na semana que vem.

Cabe destacar que nem mesmo o chip que alimenta os AirPods Max foi atualizado. Os fones continuam com o mesmo SiP H1 da primeira geração — o que significa que as mudanças realmente se limitam às cores e à nova porta, o que é bastante decepcionante.

Os novos AirPods Max já poderão ser encomendados a partir de hoje, com previsão para que comecem a ser vendidos nos Estados Unidos a partir de 20 de setembro, por US$550. Eles ainda não têm previsão de chegada ao Brasil, mas custarão R$6.590.