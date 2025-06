AirPods Pro terão recursos de software centrados na saúde auditiva

Além de anunciar novos AirPods e AirPods Max, a Apple também anunciou hoje uma série de novidades de software para os AirPods Pro 2 (antes chamados de AirPods Pro de segunda geração).

Os fones intra-auriculares profissionais da Maçã contarão em breve com uma série de ferramentas voltadas à saúde auditiva dos usuários, o que incluirá um teste de audição nativo (audiometria).

O teste de audição é composto, na verdade, por duas ferramentas: o Hearing Test e o recurso Hearing Aid. De acordo com a empresa, ambos receberão a aprovação de agências regulatórias do mundo todo na primavera (do hemisfério norte), como a FDA nos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil.

O Hearing Test usa ciência acústica avançada para fornecer aos usuários um resumo intuitivo sobre sua saúde auditiva. Entre os dados apresentados, está um número que representa a perda auditiva em cada ouvido, o qual vem sempre acompanhado de uma classificação e recomendações.

O Hearing Aid, por sua vez, mira usuários com perda auditiva leve ou moderada e funciona com base num perfil de áudio personalizado (a qual também é a aplicado em filmes, séries, músicas e mais) gerado a partir do recurso anterior. Quando ativado, ele transforma os fones em verdadeiros aparelhos auditivos, destacando sons ambiente em tempo real.

O Hearing Aid também pode ser configurado a partir de um audiograma gerado por um profissional em saúde auditiva.

Os resultados, incluindo um audiograma, são salvos de forma privada no app Saúde (Health) para que o usuário possa conferir depois e, quem sabe, procurar ajuda médica.

Para evitar danos ao sistema auditivo, a opção Hearing Protection virá agora ligada por padrão com os AirPods Pro, sendo capaz de reduzir sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo.

As novidades se juntam a outras previamente anunciadas pela Apple para os AirPods Pro 2 na WWDC24.