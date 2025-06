Apple anuncia iPhones 16 Pro e 16 Pro Max com A18 Pro, telas maiores, nova cor e mais

A Apple anunciou agora há pouco no evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”) os tão aguardados iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. Como especulado, ambos contam com tamanhos maiores em relação aos modelos dos anos anteriores, um botão dedicado à captura de fotos e vídeos, mudanças incrementais nas câmeras, um processador mais poderoso, dentre outras novidades.

Começando pelo design, ele permanece bem semelhante ao da geração anterior nos dois aparelhos, com a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) na parte frontal e o módulo de câmeras na parte traseira. Quando falamos em cores, além das já existentes titânio preto, titânio branco e titânio natural (que apresentam tons diferentes em relação à linha iPhone 15), há uma nova cor titânio-deserto, que pende para o bronze/dourado.

Quanto à tela, ela possui nada menos que 6,3 polegadas no iPhone 16 Pro (era 6,1″ no iPhone 15 Pro) e de 6,9 polegadas no modelo Pro Max (antes, 6,7″). Os dois aparelhos também contam com bordas ainda mais finas que qualquer outro dispositivo já lançado pela Apple.

Na lateral direita, outra mudança: agora há a presença de um botão chamado Controle da Câmera (Camera Control), o qual serve para agilizar e tornar mais prática a captura de imagens e vídeos com as câmeras do aparelho. Além de servir como um atalho para ativar rapidamente o app, o novo botão é mecânico e sensível ao toque ao mesmo tempo, sendo capaz de fornecer feedback háptico para a realização de ações como aumentar ou diminuir o zoom, ajustar o foco da captura ou alternar entre Estilos Fotográficos em tempo real.

E já que o assunto é câmera, ambos os aparelhos continuam com um conjunto triplo na parte traseira, mas com incrementos importantes em relação à linha anterior. Além da lente principal de 48MP (chamada agora de Fusion Camera), que traz uma lente quad-pixel de segunda geração capaz de processar dados até 2x mais rápido, agora a câmera ultra-angular passa a contar com a mesma resolução, além de contar também com uma lente quad-pixel.

Outra mudança diz respeito à terceira lente. Embora a do modelo Pro Max continue igual à da linha do ano anterior, a novidade é que o iPhone 16 Pro terá a mesma lente tetraprisma presente no modelo profissional. O componente é capaz de capturar imagens com um zoom óptico de até 5x — o que volta a igualar os dois aparelhos nesse quesito.

As novidades para a câmera não se limitam apenas à geração de fotos, mas incrementam também a gravação de vídeos. Como especulado, agora os dois modelos Pro conseguem gravar em resolução 4K e a uma taxa de 120 quadros por segundo — não estando mais limitados à gravação em até 60qps como nos modelos dos anos anteriores. Essa novidade, vale notar, vale tanto para o modo de câmera lenta quando para o modo de gravação “normal”.

Ainda no campo das câmeras, uma coisa que não mudou muito neste ano foi o sensor frontal. Tanto o iPhone 16 Pro quanto o iPhone 16 Pro Max permanecem com uma câmera TrueDepth de 12MP e abertura ƒ/1.9 — o que mostra que ainda não foi dessa vez que a Apple deu uma atenção especial ao componente bastante popular na era dos selfies e das redes sociais.

A bateria conta com uma maior autonomia em relação aos anos anteriores — segundo a Apple, a maior em qualquer iPhone Pro, embora ela não tenha dado números exatos durante a keynote.

Em termos de conectividade, ambos permanecem com uma porta USB-C compatível com o padrão USB 3. A maior novidade deste ano é o aguardado suporte ao padrão Wi-Fi 7, que permite transmitir e receber dados nas frequências de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz simultaneamente, além de permitir velocidades na casa dos 40Gbps — 4x mais rápido do que o Wi-Fi 6E.

A18 Pro eleva ainda mais o nível dos iPhones

Por fim, falando especificamente sobre o que roda no background dos aparelhos, ambos são equipados com o novíssimo chip A18 Pro — o qual (segundo rumores) contou com um processo de fabricação independente ao do A18, anunciado mais cedo para os iPhones 16/16 Plus e, como não poderia deixar de ser, possui um foco grande em inteligência artificial, às vésperas da liberação da Apple Intelligence.

Fabricado usando um processo de 3 nanômetros de segunda geração, ele tem o novo Neural Engine de 16 núcleos, desenvolvido com a Apple Intelligence em mente, bem como uma largura de banda 17% maior. Capaz de processar gráficos em ray tracing até 2x mais rápido, a GPU tem 6 núcleos e é até 20% mais rápida que a do A17 Pro. A CPU, por sua vez, também 6 núcleos (2 de performance e 4 de eficiência) e está 15% mais rápida, além de mais eficiente energeticamente falando.

Estão presentes também os novos aceleradores de machine learning e o chamado componente Advanced Media.

Disponibilidade e preço

As opções de armazenamento permanecem as mesmas do ano passado: 128GB (menos no Pro Max), 256GB, 512GB e 1TB.

Levando em consideração o modelo com 128GB, o iPhone 16 Pro estará disponível com preços que partem de US$1.000 nos Estados Unidos (R$10.500, no Brasil, e 1.250€, em Portugal) e enquanto o iPhone 16 Pro Max poderá ser adquirido por preços a partir de US$1.200 (R$12.500, no Brasil, e 1.500€, em Portugal) na versão com 256GB.

A pré-venda começará nesta sexta-feira (13/9) nos Estados Unidos e em outros países, com os aparelhos chegando às lojas uma semana depois, no dia 20 de setembro. No Brasil, a pré-venda começará no dia 24/9.