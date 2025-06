Apple aposenta capas FineWoven para iPhones e lança novos acessórios [atualizado]

Pegando a onda do lançamento dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max, do Apple Watch Series 10 e dos AirPods 4, a Maçã aproveitou para dar uma repaginada nas suas linhas de acessórios para esses aparelhos.

Nos próximos parágrafos, mostraremos todas as novidades para proteger ou personalizar os seus dispositivos. Vamos lá?! 😊

Capas para iPhones

Como de praxe, a empresa lançou novas capas para os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, disponíveis em silicone e transparentes.

Um ponto interessante é que a Maçã desistiu de vez do material FineWoven nas cases, sobrando apenas essas duas opções de materiais para elas. Até mesmo as capas FineWoven para os iPhones 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max saíram de linha, como esperado.

As capas de silicone com MagSafe para os novos iPhones estão disponíveis nas seguintes cores: carambola, ultramarino, verde-lago, fúcsia, cinza-pedra, ameixa, preto e denim.

As capas de silicone e também a transparente seguem custando US$50 (ou R$570 no Brasil).

A Apple, contudo, decidiu dar uma sobrevida às carteiras em tecido FineWoven, que agora estão disponíveis nos seguintes tons: verde-escuro, preto, azul-intenso e amora-preta. Elas continuam custando US$60 (ou R$720 no Brasil).

Curiosamente, a Beats (subsidiária da Apple) está agora também lançando uma linha de capas para os novos iPhones.

Elas estão disponíveis para os quatro modelos da linha iPhone 16 e estão disponíveis em quatro cores: preto meia-noite, cascalho da montanha, azul-onda e roxo pôr do sol. Elas custam US$50 nos EUA e R$570 no Brasil.

Carregador MagSafe

O carregador MagSafe para os iPhones também foi atualizado, agora podendo recarregar 50% da bateria dos iPhones 16 e 16 Pro em 30 minutos, a uma potência de 25W.

Além da tradicional opção em 1m, agora há também uma maior, com 2m. A primeira segue custando US$40 (ou R$480 no Brasil). Já a maior sai por US$50 (ou R$600 por aqui).

Pulseiras para Apple Watches

Para quem quiser mudar de estilo de pulseira sem precisar trocar de Apple Watch, a empresa atualizou várias linhas delas com cores novas — além de introduzir um estilo diferente.

O FineWoven também segue disponível nas pulseiras de elos magnéticos e com fecho moderno.

Vamos às novas cores, primeiramente:

Loop esportiva : ultramarino, verde-lago, nuvem azul, tinto e ameixa.

: ultramarino, verde-lago, nuvem azul, tinto e ameixa. Loop esportiva Nike : preto/azul, estelar/rosa, cinza/azul, verde/cinza e azul/vermelho.

: preto/azul, estelar/rosa, cinza/azul, verde/cinza e azul/vermelho. Esportiva : verde-lago, cinza-pedra, estelar, ameixa, preto, denim e blush-claro.

: verde-lago, cinza-pedra, estelar, ameixa, preto, denim e blush-claro. Esportiva Nike : Volt Splash.

: Volt Splash. Elos magnéticos : preto, cinza-castanho escuro e amora-preta.

: preto, cinza-castanho escuro e amora-preta. Fecho moderno : azul-intenso, cinza-castanho escuro e chartreuse.

: azul-intenso, cinza-castanho escuro e chartreuse. Loop solo : carambola, ultramarino, verde-lago, preto e blush-claro.

: carambola, ultramarino, verde-lago, preto e blush-claro. Loop solo trançada : verde-lago, magenta, chartreuse e denim.

: verde-lago, magenta, chartreuse e denim. Estilo milanês : natural, dourado e ardósia.

: natural, dourado e ardósia. Estilo milanês de titânio : natural e preto.

: natural e preto. Elos : natural, dourado e ardósia.

: natural, dourado e ardósia. Loop Alpina : canela, marinho, verde-escuro e índigo.

: canela, marinho, verde-escuro e índigo. Loop Trail : azul, verde e preto.

: azul, verde e preto. Oceano: azul-gelo, marinho e preto.

No caso das pulseiras loop Alpina, loop Trail e Oceano, pela primeira vez a Apple está permitindo escolher a cor do mecanismo da pulseira ou do fecho — já que o Ultra agora também está disponível numa cor preta. Isso pode ser feito no momento da compra delas.

As pulseiras loop solo, esportiva, esportiva Nike, loop esportiva e Loop esportiva Nike custam US$50 nos EUA e R$550 no Brasil; a loop solo trançada, estilo milanês, loop Alpina, loop Trail e Oceano saem a US$100 (ou R$1.150); a com fecho moderno custa US$150 (ou R$1.560); a de elos sai a US$350 (ou R$4.100) e a estilo milanês de titânio custa US$200 (ou R$2.450).

As pulseiras em parceria com a Hermès seguem indisponíveis para compra no Brasil, mas também ganharam novos estilos e cores.

En Mer : Bleu Nuit.

: Bleu Nuit. Twill Jump Attelage Single Tour : Rouge Grenat/Vermillon e Noir/Gold.

: Rouge Grenat/Vermillon e Noir/Gold. Torsade Double Tour : Vert Moyen e Rouge Grenat.

: Vert Moyen e Rouge Grenat. Torsade Single Tour : Navy e Rouge Grenat.

: Navy e Rouge Grenat. Kilim Single Tour : Béton, Bleu de France e Vert Moyen.

: Béton, Bleu de France e Vert Moyen. Grand H: Satiné.

A pulseira En Mer e a Torsade Double Tour custam US$450; a Attelage Single Tour, a Torsade Single Tour e a Kilim Single Tour saem a US$350, e a Grand H — pasmem! — custa US$1.000.

A Hermès também anunciou dois novos estilos de pulseiras em couro, que estão disponíveis de forma exclusiva em suas lojas — já que a Apple não comercializa mais produtos nesse material.

Batizadas de Double Tour Hapi e Double Tour Hapi Atellage, elas trazem um design em double tour (com duas voltas no pulso) e uma fivela em formato “H”, em homenagem ao nome da empresa francesa. A diferença entre as duas está na espessura do couro — mais fino no modelo Atellage.

Elas estão disponíveis nas cores Gold, Bleu De France, Orange Field e Vert Moyen, ao custo de US$660.

Almofadas dos AirPods Max

As almofadas dos AirPods Max já eram vendidas separadamente, mas agora estão disponíveis também nas novas cores dos fones: azul, roxo, meia-noite, estelar e laranja. Elas custam US$70 (ou R$696 no Brasil).

Pontas para os AirPods Pro 2

A Apple já vendia conjuntos de pontas de silicone para os AirPods Pro.

A novidade é que agora ela comercializa um pacote com quatro pares de pontas intra-auriculares para os AirPods Pro 2, nos tamanhos PP, P, M e G. O kit custa US$13 (ou R$170 no Brasil).

Chaveiro para AirTag

A Apple também segue vendendo chaveiros em tecido FineWoven. Agora, eles podem ser adquiridos em verde-escuro, azul-intenso, chartreuse ou amora-preta, e custam US$35 ou R$426.

Em uma nota relacionada (e contrário dos rumores de hoje mais cedo), não foi dessa vez que a Apple matou os EarPods — eles seguem disponíveis para compra normalmente em suas três versões.

O que acharam dessas novidades? 😉

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 13/11/2024 às 19:05

Pouco mais de dois meses após anunciar os novos acessórios, a Apple deu início às vendas da pulseira de elos na cor dourada — cuja estimativa de envio é de 3 a 4 semanas atualmente.

Como informamos, ela sai a US$350 (ou R$4.100) e está disponível também em outras duas opções de cores: natural e ardósia.

