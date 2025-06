Apple descontinua iPhones 13, 15 Pro e 15 Pro Max

Normalmente, sempre que a Apple lança novas gerações de iPhones, ela aproveita para tirar outros mais antigos do mercado — a fim de deixar a linha com mais sentido. E não foi diferente dessa vez.

Publicidade

Depois do evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), a empresa deixou de vender alguns smartphones que até ontem ainda eram vendidos.

Neste ano, três aparelhos foram cortados:

iPhone 13

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Com isso em mente, a Maçã agora conta com os seguintes iPhones em linha (do mais barato ao mais caro):

Publicidade

Vale lembrar que o iPhone SE custa no Brasil, em sua versão de 64GB de armazenamento, R$4.300, enquanto que a configuração mais parruda do iPhone 16 Pro Max sai por R$15.500.

Se ainda quiser um iPhone 13, 15 Pro ou 15 Pro Max, lembre-se de que algumas varejistas ainda possuem estoques remanescentes deles — que provavelmente não serão repostos a partir de agora. 🙂

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.