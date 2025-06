Apple inaugurará novo espaço no seu campus durante evento do “iPhone 16”

Além de novos dispositivos, a Apple também inaugurará hoje uma nova construção dentro do Apple Park, sua sede na Califórnia (Estados Unidos) com formato de “nave espacial”.

Falo do chamado The Observatory” (O Observatório), um “espaço contemplativo” que será usado para a demonstração de novos aparelhos em eventos especiais como o de hoje.

Considerado a estrutura mais importante a ser construída no Apple Park desde a inauguração do Steve Jobs Theater, em 2017, o novo espaço foi anunciado em uma publicação do Deezen, um veículo especializado em arquitetura.

O The Observatory fica no subterrâneo do Apple Park, tendo sido construído dentro de uma colina na região sul do campus, perto do Steve Jobs Theater.

Para acessar o espaço, os convidados terão que passar por um caminho curvado até chegar a uma entrada com o formato de um domo. No topo desse domo, há um “óculo circular” de três metros de diâmetro, que oferece uma visão direta para o céu.

O chefe global de design da Apple, John De Maio, falou um pouco sobre o novo espaço:

Com suas vistas deslumbrantes da vegetação do campus e das montanhas circundando o horizonte, o The Observatory é realmente uma extensão do Apple Park, exibindo o melhor da Califórnia e o melhor do ambiente natural ao nosso redor. O edifício traz os elementos naturais de pedra, terrazzo e madeira que são apresentados no Steve Jobs Theater e em todo o Apple Park. É um design que complementa tanto a paisagem quanto os edifícios vizinhos no campus.

Depois disso tudo, chegamos ao espaço principal do The Observatory, o qual conta com uma janela que, segundo a Apple, serve como um “portal” com uma vista para o resto do Apple Park e para as montanhas da região.

Como é possível notar nas imagens, a construção lembra bastante o estilo arquitetônico não só do Apple Park em si, mas também das Apple Stores mais recentes, com tetos de madeira, plantas e móveis minimalistas.

Muito bonito, não acham? 🤩

