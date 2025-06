Apple Intelligence não ganhará suporte ao português tão cedo

Aproveitando o anúncio dos iPhones deste ano, a Apple fez um extenso recap dos recursos que chegarão aos aparelhos no iOS 18.1 graças à Apple Intelligence. Embora a maioria do que foi mostrado já tenha sido apresentado há alguns meses, na WWDC24, a Maçã deu algumas informações novas sobre sua tecnologia — inclusive uma notícia nada animadora para falantes da língua portuguesa.

É que o português está de fora da lista de idiomas que ganharão suporte aos recursos de IA da Apple a partir do ano que vem. Segundo a empresa, além do inglês, a Apple Intelligence suportará o chinês, o francês, o japonês e o espanhol em 2025. Adicionalmente, a AI chegará — em inglês — em dezembro deste ano à África do Sul, à Austrália, ao Canadá, à Nova Zelândia e ao Reino Unido.

Embora já não fosse esperada a chegada da Apple Intelligence por aqui já neste ano, a “novidade” significa que os brasileiros e portugueses que queiram desfrutar dos recursos a curto prazo terão que alterar o idioma dos seus aparelhos (iPhones, iPads e/ou Macs) pelo menos até 2026 — isso se a Apple não optar por estender ainda mais o tempo de espera para os falantes da língua portuguesa.

Essa, vale recordar, não será a primeira vez que a companhia deixará o idioma de fora de um lançamento importante por um bom tempo. A Siri, por exemplo, foi lançada com o iOS 5 em 2011, mas só chegou por aqui em 2015, com o iOS 8.3. No HomePod, dispositivo lançado em 2017, ela até hoje não fala o português.

Novo recurso anunciado

Ainda falando em Apple Intelligence, a empresa anunciou um novo recurso para a sua IA denominado Visual Intelligence. Exclusivo para os iPhones 16, ele aproveita o Controle da Câmera lançado com os aparelhos para fazer uma pesquisa inteligente a respeito de praticamente qualquer coisa que esteja ao seu redor.

Basta segurar o Controle da Câmera por uns segundos (semelhante a segurar o botão lateral para ativar a Siri) para que a câmera seja aberta com o recurso de pesquisa ativado. Após encontrar um alvo desejado, um clique simples no botão faz uma pesquisa instantânea pelo aparelho.

A partir dos resultados apresentados, será possível fazer coisas como uma reserva em determinado restaurante, descobrir a raça de um animal ou até mesmo adicionar, de forma automática, um convite para um evento no app Calendário (Calendar) — sem precisar realizar qualquer digitação adicional.

Além de contarem com o Controle da Câmera, os iPhones 16 ostentam um diferencial importante para a Apple Intelligence neste ano: ao contrário da linha iPhone 15, desta vez todos os aparelhos contam com 8GB de memória — o que é uma nota de corte da Apple para seus recursos de IA.