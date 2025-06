Apple mostra bastidores do videoclipe de The Weeknd gravado com o iPhone 16 Pro [atualizado]

A Apple revelou durante o evento de anúncio dos iPhones 16, do Apple Watch Series 10 e dos novos AirPods que o cantor e compositor vencedor do Grammy, The Weeknd, gravou o novo videoclipe da sua música “Dancing In The Flames” com o iPhone 16 Pro.

The Weeknd estreou a canção em uma apresentação transmitida ao vivo de São Paulo no último domingo (7 de setembro). Uma prévia no novo videoclipe do artista mostra que foi usado um efeito gerado pela configuração de resolução 4K a 120 quadros por segundo do novo modelo.

Em um vídeo de bastidores, também publicado pela Apple, o diretor de fotografia Erik Henriksson e o fotógrafo Eddy Chen explicaram como eles capturaram visuais icônicos usando a nova câmera lenta cinematográfica dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max, o Controle da Câmera e a nova geração de Estilos Fotográficos.

Esta não é a primeira vez que The Weeknd se envolve com a Apple. Em 2021, o artista foi premiado nos Apple Music Awards e, mais recentemente, a empresa anunciou uma performance imersiva do músico para o Apple Vision Pro.

Atualização, por Bruno Cardoso 13/09/2024 às 14:21

O clipe completo de “Dancing In The Flames” foi finalmente lançado hoje no canal oficial do cantor The Weeknd no YouTube. A Apple também destacou novidade em um post no seu perfil do Instagram.

Disponível em 4K, o vídeo é cheio de visuais de tirar o fôlego e mostra o astro canadense dirigindo um conversível antigo em uma noite chuvosa. A música também já pode ser apreciada no Apple Music e em outros serviços de streaming.

Curtiram o novo som? 🎶

