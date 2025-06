Apple provoca Microsoft: “O melhor PC para IA é o Mac”

Com a chegada iminente da Apple Intelligence, a empresa lançou uma campanha publicitária destacando o Mac como “o melhor PC de IA”. A Apple não só está promovendo os Macs como plataformas poderosas para IA, como também faz comparações diretas com os PCs equipados com o Copilot+, da Microsoft.

A campanha atual se baseia nos resultados de testes realizados pela Apple em agosto de 2024, comparando o desempenho do MacBook Air (M3) com o Surface Laptop 7, equipado com o processador Snapdragon X Elite da Qualcomm. Segundo a Apple, o MacBook Air apresenta até 40% mais desempenho gráfico e 25% mais rapidez na navegação na web em relação ao laptop da Microsoft.

Apple is marketing the Mac as “The best AI PC” and compares it to a Copilot+ PC pic.twitter.com/s17E65DVsm — Aaron (@aaronp613) September 6, 2024

A Apple também enfatiza que o MacBook Air é ideal para tarefas que demandam gráficos pesados, como edição de vídeos e jogos, destacando o poder do chip M3 para lidar com essas demandas com eficiência superior em comparação aos PCs Copilot+. Esses computadores da Microsoft, que incluem IA integrada para tarefas diárias, ainda não conseguiram superar o Mac em testes focados em desempenho gráfico e velocidade de navegação, segundo a empresa.

A campanha, no entanto, vai além dos números de desempenho. Ao promover o Mac como “o melhor PC de IA”, a Apple claramente busca provocar a Microsoft, que vem promovendo seu sistema Copilot+ como uma ferramenta avançada de IA para aumentar a produtividade em seus dispositivos Windows.

A rivalidade entre Apple e Microsoft no campo da IA já vinha se intensificando há algum tempo, mas parece que, agora, a Maçã decidiu pôr mais lenha na fogueira, destacando a superioridade de seus dispositivos em evidência nas áreas que, segundo seus testes, mais interessam aos consumidores.

Vale notar que, no caso dos Macs, o alcance da Apple Intelligence será bem grande — afinal, ela rodará em todos os computadores equipados com o chip M1 em diante.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

