Apple TV+ fatura 8 prêmios nos 76th Creative Arts Emmy Awards

O Apple TV+ conseguiu oito vitórias na edição 2024 dos Creative Arts Emmy Awards — premiação que está atualmente na sua 76ª edição.

Ao todo, cinco produções do serviço de streaming da Maçã foram premiadas pela organização, cujos vencedores são anunciados antes das categorias principais dos Emmy Awards.

Entre os vencedores deste ano, temos “The Morning Show”, uma das séries carros-chefe do Apple TV+. O drama estrelado por Jennifer Anniston e Reese Witherspoon se saiu vitorioso nas categorias Melhor Penteado Contemporâneo e Melhor Maquiagem Contemporânea (Não-prostética).

Em seguida temos “Palm Royale”, que venceu na categoria Melhor Música-tema Original de Abertura, e “Uma Questão de Química” (“Lessons in Chemistry”), que faturou uma estatueta na categoria Melhor Composição Musical para Série Limitada ou Antologia, Filme ou Especial (Trilha Sonora Dramática Original). O drama ambientado na Segunda Guerra Mundial “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”), por sua vez, levou o prêmio Melhor Mixagem de Som para Série Limitada.

O documentário “Girls State”, assim como “The Morning Show”, faturou dois prêmios nessa edição do Creative Arts Emmy Awards: Melhor Direção para um Documentário/Programa Não-ficcional (faturado por Amanda McBaine e Jesse Moss) e Melhor Cinematografia para um Programa Não-ficcional.

Além de todas essas produções do Apple TV+, um comercial da Maçã também foi reconhecido pela sua excelência: a campanha de Natal “Fuzzy Feelings — Apple — iPhone + Mac”, lançada no ano passado. No caso, o prêmio vencido foi o de Melhor Comercial.

Como dito, os Creative Arts Emmy Awards antecedem a premiação principal dos Emmy Awards, a qual está marcada para acontecer no dia 15 de setembro. É nesse dia que saberemos os vencedores de categorias mais importantes, como a de Melhor Ator/Atriz.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

