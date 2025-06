Apple Watch Series 10 de qualquer país funciona no 4G/LTE do Brasil

O Apple Watch Series 10 foi anunciado hoje e, como acontece todos os anos, aqueles que visam adquirir o modelo (GPS + Cellular) fora do Brasil precisam ter a certeza de que ele funcionará devidamente com o 4G/LTE do nosso país.

Assim como nas gerações anteriores, a Apple lançou quatro modelos (sendo que cada tamanho de caixa possui uma versão) compatíveis com as redes 4G e UMTS ao redor do mundo. O Apple Watch Series 10 é comercializado nos seguintes modelos (de 42mm e 46mm, respectivamente):

A3001 e A3003 : Estados Unidos, Canadá, Equador, México, Porto Rico, países da América Latina (incluindo o Brasil), da Europa (incluindo Portugal), da Ásia e do Oriente Médio;

e : Estados Unidos, Canadá, Equador, México, Porto Rico, países da América Latina (incluindo o Brasil), da Europa (incluindo Portugal), da Ásia e do Oriente Médio; A3002 e A3206 : China continental, Hong Kong e Macau.

Cabe lembrar, essas são as redes 4G brasileiras e suas respectivas frequências: 1 (2.100MHz), 3 (1.800MHz), 5 (850MHz), 7 (2.600MHz) e 28 (700MHz APT).

É possível afirmar, portanto, que qualquer Apple Watch Series 10 comercializado ao redor do mundo é compatível com o 4G/LTE brasileiro — ainda que os modelos americanos tenham o limitador de não funcionar na banda 28, como nas gerações anteriores.