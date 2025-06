Apple Watch Series 10 é lançado com tela maior, cor jet black e design 10% mais fino

Você nem percebeu, mas já se passaram dez anos desde o lançamento do Apple Watch original. E, para comemorar essa marca, a Maçã acaba de apresentar, durante o evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), o Apple Watch Series 10 (não, não teremos um “Apple Watch X”) — uma das maiores atualizações do relógio inteligente em termos de design desde, pelo menos, o Apple Watch Series 4.

Publicidade

Depois de anos com mais ou menos as mesmas dimensões, o Apple Watch agora está maior (temos versões de 42mm e 46mm), o que resultou em um aumento considerável no seu tamanho de tela. O relógio, porém, continua com sua estrutura retangular tradicional, o que poderá decepcionar quem estava esperando por um redesign mais radical.

Segundo a Apple, graças ao novo tamanho a área da tela ficou 9% maior e ganhou, por exemplo, uma linha adicional de texto em apps como o Mensagens, ficando também mais prático digitar ou inserir um código no relógio. A tela também possui um brilho 40% superior quando inclinada, tornando ainda mais fácil visualizar o conteúdo quando não se está visualizando-a de forma frontal.

Apesar do tamanho maior, o Apple Watch Series 10 é 10% mais fino que o seu antecessor, tendo uma espessura de 9,7mm. Ao contrário do que diziam os rumores, no entanto, o mecanismo de encaixe das pulseiras continua o mesmo, o que é boa notícia para quem estava com medo de “perder” suas pulseiras antigas.

Publicidade

Ainda em termos de design, outra novidade importante é a presença de opções do relógio construídas em titânio. Enquanto as versões tradicionais de alumínio contam com as cores jet black, ouro rosa e prata, há também opções com as cores titânio natural, gold e slate gray.

Divulgação/Apple

Uma das mudanças implementadas pela Apple para garantir o design mais fino da nova geração do seu smartwatch é a diminuição de componentes como o alto-falante, que agora está 30% menor. Mas isso não significa que ele está menos poderoso, visto que agora será possível pela primeira vez reproduzir conteúdo de mídia diretamente por ele — algo ideal para quem esqueceu os AirPods (ou quaisquer outros fones de ouvido).

Essas mudanças fizeram com que os fones de ouvido ficassem, além de mais finos, também mais leves. De acordo com a Apple, o modelo de alumínio é 10% mais leve se comparado com o Apple Watch Series 9. Se levarmos em conta a versão de titânio, que é um metal consideravelmente mais leve que o aço inoxidável, essa queda é de 20%.

O smartwatch vem ainda com o SiP S10, o qual tem um foco grande em sua Neural Engine. Ela possui 4 núcleos e permite ao relógio realizar com facilidade tarefas como o Double Tap, ativar a Siri, o Ditado e as detecções de Queda e Acidente.

Em termos de Saúde, o Apple Watch Series 10 conta com um recurso bastante especulado: a detecção da apneia do sono. O relógio utiliza o já conhecido recurso de rastreamento do sono para detectar quaisquer alterações nos padrões de respiração do usuário enquanto ele dorme que indiquem a ocorrência do distúrbio.

Publicidade

Acreditem ou não, esses avanços permitiram também uma melhoria em termos de recarga. O Apple Watch Series 10 é capaz de ser recarregado em 80% em apenas 30 minutos, tornando-se o Apple Watch com o carregamento mais rápido já fabricado pela Maçã.

Como sempre, a Apple destacou também novidades em termos de sustentabilidade, sempre levando em consideração sua meta de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2030. De acordo com a empresa, 95% do Apple Watch Titanium Series 10, por exemplo, é feito com o metal reciclado.

Publicidade

Por fim, a Maçã também lançou mostradores especialmente para os novos relógios. Para aproveitar todo o tamanho proporcionado pela tela, há a watchface “Flux”, que muda as cores dinamicamente conforme os segundos passam. Especialmente para os modelos de titânio, há um novo mostrador que se altera conforme o movimento do relógio.

Nos Estados Unidos, o preço dos novos Apple Watches (se considerarmos a versão menor) começa em US$400 no caso do modelo GPS ou US$500 no caso da versão GPS + Cellular. Eles poderão ser encomendados já a partir de hoje e começarão a ser vendidos a partir de 20 de setembro.

No Brasil, ainda não há previsão de disponibilidade porém os preços já foram divulgados: a partir de R$5.500 para a versão GPS de alumínio e a partir de R$9.300 para a versão de titânio (GPS + Cellular).