Apple Watch Ultra 2 ganha novo acabamento em preto e nova pulseira

Os últimos rumores estavam corretos, senhoras e senhores! Durante o evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), a Apple anunciou um novo acabamento chamado Satin Black (algo como preto acetinado, em português) para o Apple Watch Ultra 2. Sim, nada de “Ultra 3” este ano…

De acordo com a empresa, essa nova opção é obtida através de um processo de jateamento personalizado e um revestimento PVD de carbono semelhante ao diamante, que oferece maior resistência a arranhões e durabilidade.

Ainda durante a apresentação, a Maçã fez questão de enfatizar que a caixa é feita de 95% de titânio grau 5 reciclado — material utilizado na indústria aeroespacial — e inclui um cristal de zircônia escura correspondente na parte traseira.

A Apple apresentou a nova pulseira Titanium Milanese Loop, inspirada na malha de aço usada por mergulhadores, com um fecho largo de titânio que garante segurança durante atividades aquáticas. Ela estará disponível nas cores Natural e Preta.

Segundo a companhia, a pulseira é resistente a corrosão, leve e possui um fecho de titânio com dois botões laterais que liberam o fecho com um clique audível, garantindo uma maior segurança no pulso do usuário.

Para combinar com o novo acabamento em preto do Apple Watch Ultra 2, as pulseiras Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band também foram atualizadas e agora contam com opções em uma cor mais escura, além da versão em titânio natural.

Há também uma versão especial do Watch Ultra com caixa de titânio natural e a nova pulseira Hermès En Mer na cor Bleu Nuit (azul marinho escuro), com padrão náutico de costura diagonal em tecido texturizado de alta densidade.

O Apple Watch Hermès Ultra 2 inclui o mostrador exclusivo Hermès Maritime, com números de alta visibilidade no estilo Cape Cod e um aro com os segundos. O botão de Ação transforma o mostrador em um cronômetro inspirado em corridas de barco.

Pela primeira vez, o Ultra 2 permitirá a reprodução de áudio pelos seus alto-falantes integrados, possibilitando ouvir diretamente no relógio músicas, podcasts, livros e áudio de apps de terceiros, sem precisar de fones ou outros dispositivos.

Não se engane: é o mesmíssimo relógio lançado no ano passado. Portanto, não há novidades em hardware por aqui — apenas em software, com o watchOS 11. O aparelho continua sendo a melhor escolha para quem precisa dos recursos mais avançados.

O Ultra 2 possui uma tela com 3.000 nits, ideal para aventuras ao ar livre, e uma bateria de até 36 horas com uso regular ou 72 horas no modo de baixo consumo, garantindo longa duração em atividades intensas.

Uma das principais atualizações do novo sistema é a detecção de Apneia do Sono, usando o acelerômetro para identificar padrões do distúrbio, recurso que também estará disponível nos Apple Watch Series 10 e Series 9.

O watchOS 11 inclui o Conjunto Inteligente (Smart Stack) com Atividades ao Vivo (Live Activities) e o app Vitals, que monitora métricas como frequência respiratória e duração do sono, facilitando o acompanhamento da saúde.

Além disso, o sistema trará um novo app Tides (Marés) para auxiliar no planejamento de atividades aquáticas. Ele trará previsões para sete dias, incluindo informações sobre marés altas e baixas, alturas, direções e horários de nascer e pôr do sol.

O Apple Watch Ultra 2 tem preço inicial de US$800 nos Estados Unidos e de R$10.500 no Brasil, com a pré-venda disponível hoje e lançamento marcado para 20 de setembro, inclusive em nosso país. Ele se juntará ao recém-apresentado Apple Watch Series 10 e ao Apple Watch SE, outro modelo que não teve novidades este ano.