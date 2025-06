Chips A18 e A18 Pro são anunciados com foco em jogos e tarefas de IA

A Apple apresentou hoje, junto à linha iPhone 16, os novos SoCs que equipam os seus novos smartphones. Como esperado, enquanto os iPhones 16 e 16 Plus ganharam o processador A18, os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max contam com um chip A18 Pro em suas entranhas, mais rápido e eficiente.

Com um grande foco em inteligência artificial, os novos chips contam com um Neural Engine de 16 núcleos, o qual está mais rápido e eficiente que nas gerações anteriores para impulsionar ações da Apple Intelligence no dispositivo. No A18 base, por exemplo, o mecanismo consegue executar modelos de machine learning (ML) até 2 vezes mais rápido do que no chip A16 Bionic.

Especialmente quando falamos em jogos, os dois chips trabalharão em conjunto ao Modo de Jogo (Game Mode), recurso que será lançado no iOS 18 e possibilitará aos aparelhos apresentar taxas de quadro mais consistentes e tornar acessórios (como AirPods e controladores de jogos) mais responsivos.

Vamos aprender mais um pouco sobre os dois processadores?

A18

Construído num processo de 3 nanômetros de segunda geração, o chip mais básico para os iPhones deste ano conta com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), a qual, segundo a Apple, é 30% mais rápida que a da geração anterior e até 60% se a compararmos com o A14 Bionic (chip que equipou os iPhones 12).

Em termos de eficiência energética, o A18 também se sai melhor que o seu antecessor. De acordo com a Maçã, o chip consegue executar uma mesma tarefa usando 30% menos energia do aparelho se comparamos ao A16 Bionic — o que é algo importante em termos de preservação e autonomia da bateria.

A GPU de 5 núcleos, por sua vez, é até 40% mais rápida e 25% mais eficiente que a do chip presente nos iPhones 15, contando com coisas antes presentes apenas nos modelos Pro, como suporte a jogos AAA e traçado de raios acelerado por hardware — o qual proporciona mais precisão no comportamento da luz e taxas de quadro até 5x maiores que no rastreamento baseado em software.

A18 Pro

Também contando com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), o novo chip é capaz de executar o mesmo trabalho gastando 20% a menos de energia e sendo 15% mais rápido que o a geração anterior — facilitando a vida de quem realiza tarefas mais pesadas no smartphone.

O A18 Pro entrega 17% mais largura de banda que o A17 Pro e conta com aceleradores de machine learning (ML) de última geração para economizar energia ao lidar com cálculos de alta eficiência, alto rendimento e baixa latência da CPU — isso, quando for possível não envolver o Neural Engine nesse trabalho.

Segundo a Apple, o aumento na largura de banda também beneficia a GPU, que tem um núcleo a mais que no chip base. Ela agora é até 20% mais rápida que no chip da geração anterior e proporciona resultados impressionantes para jogos — como um traçado de raios acelerado por hardware até duas vezes mais rápido.

Obviamente, ainda temos de aguardar os primeiros resultados de testes de benchmark para comprovar os ganhos de performance prometidos pela Apple. Assim que eles saírem, cobriremos aqui no MacMagazine.

Equipados com os novos chips, os iPhones 16 poderão ser encomendados nos Estados Unidos e em Portugal a partir da próxima sexta-feira (13/9), com disponibilidade marcada para 20 de setembro. No Brasil, a pré-venda está prevista para começar no dia 24/9.