Confira os vídeos do evento de lançamento dos iPhones 16, Apple Watch Series 10 e AirPods

A Apple, em seu evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), anunciou uma série de novidades envolvendo novos modelos de iPhones, Apple Watches, AirPods, além diversos recursos novos que chegarão para seus sistemas operacionais nas vindouras atualizações.

Para aqueles que perderam o evento, a “reprise” da keynote está disponível de forma completa no canal oficial da Apple no YouTube; por lá, ela também publicou diversos vídeos curtos fatiando as principais novidades do evento.

Keynote completa

Assista ao evento especial da Apple para saber mais sobre a próxima geração de iPhone, Apple Watch e AirPods e muito mais.

Apresentamos o iPhone 16

Conheça o iPhone 16. Desenvolvido para Apple Intelligence. Turbinado com o novo chip A18. Apresentando o novo controle de câmera. Nova câmera Fusion de 48MP. Macrofotografia. Escudo cerâmico de terceira geração ultradurável. Botão de ação. Grande aumento na vida útil da bateria. Cinco cores vibrantes. O iPhone 16 está aqui. Salte bem à frente.

Apresentamos o iPhone 16 Pro

Este é o iPhone 16 Pro. Poderoso e inovador, de dentro para fora.

Apresentamos o Apple Watch Series 10

Descubra o novo Apple Watch Series 10, nosso relógio mais fino e com a maior tela até hoje. Ele tem novos recursos poderosos de saúde e a recarga mais rápida em um Apple Watch. E, pela primeira vez, disponível com caixa de titânio polido em três cores incríveis e com a nova caixa preta brilhante de alumínio.

Recurso de aparelho auditivo para os AirPods Pro 2

Apresentando uma experiência inovadora de saúde auditiva completa — um teste auditivo, capacidade de aparelho auditivo e proteção auditiva ativa. Chegando neste outono aos seus AirPods Pro 2 com uma atualização de software gratuita.

Conheça os novos AirPods 4

Com a potência do chip H2, os AirPods 4 oferecem um novo encaixe para conforto o dia todo e uma experiência sonora completamente reinventada. O Áudio Espacial Personalizado envolve você com som por todos os lados, criando uma experiência mais imersiva. São até 30 horas de áudio, além de um estojo de recarga USB-C menor. E, pela primeira vez, os AirPods 4 estão disponíveis em um modelo com Cancelamento Ativo de Ruído e muitos outros recursos. O modo Ambiente é o jeito mais natural de ouvir o mundo ao seu redor. E o Áudio Adaptativo combina o modo Ambiente e o Cancelamento Ativo de Ruído em tempo real, ajustando o controle de ruído ao seu ambiente.

Apple Intelligence no iPhone em 5 minutos

Os novos iPhone 16 e iPhone 16 Pro foram desenvolvidos para a Apple Intelligence. O poderoso sistema de inteligência ajuda você a escrever, se expressar e realizar tarefas sem esforço. Com proteções de privacidade inovadoras, você fica tranquilo sabendo que ninguém mais pode acessar seus dados, nem mesmo a Apple. Aqui está Craig Federighi para contar tudo sobre isso.

Um guia do iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Encontre o novo iPhone 16 certo para você ao lado do comediante Sheng Wang e veja alguns dos novos recursos mais interessantes, como a Apple Intelligence, em ação.

A Apple também disponibilizou uma versão do vídeo com tradução em português no seu canal brasileiro:

ICYMI — Destaques do Evento da Apple

Caso você tenha perdido, aqui está um resumo dos anúncios emocionantes do evento de setembro deste ano.

Como sempre, um punhado de vídeos muito bem produzidos! 🤩