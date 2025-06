iPhones 16 e 16 Plus têm chip A18, botões de Ação e Controle da Câmera

Como de tradição, a Apple anunciou há pouco, no evento especial “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”) o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus. Como vinha sendo especulado, os aparelhos trazem novidades relevantes relacionadas a aspectos como design e processamento e, é claro, um grande foco em inteligência artificial.

Disponíveis nas cores branca, preta, verde-acinzentada, ultramarina e rosa — desta vez, bem mais marcantes que as do ano passado —, os novos aparelhos continuam apresentando um design semelhante ao da linha iPhone 15 em aspectos gerais, principalmente na parte frontal.

Na parte traseira, no entanto, há uma mudança perceptível em relação às cinco gerações anteriores: o módulo que abriga as câmeras agora possui uma disposição vertical para as duas câmeras — algo semelhante ao que a Apple apresentou com o iPhone X, mas com o flash posicionado ao lado, fora do módulo.

Divulgação/Apple

Na lateral, outra mudança importante: no lugar da chave para alternar entre o Modo Silencioso ativado ou desativado, agora há a presença do botão de Ação, lançado no ano passado nos modelos Pro. Ele permite uma maior personalização quanto à função desempenhada em relação ao componente anterior.

Divulgação/Apple

Além dele, agora temos o botão capacitivo chamado Controle da Câmera (Camera Control), o qual permite realizar diversos ajustes durante a captura de imagens e vídeos. Além disso, ele viabilizará um recurso alimentado pela Apple Intelligence chamado Visual Intelligence para realizar buscas rapidamente com a câmera do iPhone.

Foram feitas melhorias no chassi dos aparelhos, com a tecnologia Ceramic Shield ficando 50% melhor do que a primeira geração — o que resulta em um vidro 2x mais forte do que o de qualquer outro smartphone, segundo a Apple.

Assim como nos anos anteriores, o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro contam com telas Super Retina XDR de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. Capaz de chegar a um pico de brilho de 2.000 nits, ela infelizmente continua tendo uma taxa de atualização fixa de 60Hz.

Em termos de câmeras, ao contrário do ano passado, não há muitas novidades nos iPhones 16/16 Plus. Ambos continuam com o sistema duplo de lentes formado por uma lente grande-angular de 48 megapixels (agora chamada Fusion) e um sensor ultra-angular de 12MP com autofoco e, finalmente, suporte a fotos/vídeos macro!

Ademais, ambos os modelos agora também conseguem capturar fotos e vídeos espaciais — os quais são compatíveis com o Apple Vision Pro; anteriormente, essa tecnologia estava limitada aos modelos topos-de-linha.

Tanto o iPhone 16 quanto o iPhone 16 Plus também contam com um novos recursos para editar faixas de áudio em vídeos com o Audio Mix, que possibilita o ajuste de sons após a captura para focar na voz de uma pessoa — graças a ferramentas que reduzem o ruído de ventos e outros sons ao redor.

Um chip novo… perfeito para IA

Também como esperado, ao contrário do que aconteceu nos dois anos anteriores, os novos iPhones base ganharam um processador completamente novo. Trata-se do SoC A18, o qual conta com melhorias relevantes e tem um foco especial em inteligência artificial.

Projetado para rodar com facilidade os recursos da Apple Intelligence — que será lançado com o iOS 18.1 —, o processador conta um Neural Engine de 16 núcleos e está 2x mais rápido em tarefas de aprendizado de máquina.

Fabricado num processo de 3 nanômetros de segunda geração, o A18 conta com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 5 núcleos. Segundo a Apple, ele é até 30% mais rápido e 30% mais eficiente que o A16 Bionic (do iPhone 15), além de ser até 60% mais rápido que o A14 Bionic (do iPhone 12).

Outro destaque do chip A18 é o suporte a jogos AAA anunciados para o A17 Pro, no ano passado. Com gráficos e desempenho otimizados, os usuários certamente contarão com mais possibilidades em termos de jogatina — graças, também, à compatibilidade com o Wi-Fi 7.

Disponibilidade e preço

O iPhone 16 estará disponível com preços que partem de R$7.800 no Brasil, 990€ em Portugal e US$800 nos Estados Unidos, enquanto o iPhone 16 Plus custará a partir de R$9.500 no Brasil, 1.140€ em Portugal e US$900 nos EUA — ambos nas configurações de armazenamento de 128GB, 256GB e 512GB.

A pré-venda se iniciará, nos EUA e em Portugal, na próxima sexta-feira (13/9). Eles estarão disponíveis no dia 20 de setembro (sexta da semana que vem). No Brasil, por sua vez, a pré-venda está marcada para começar no dia 24/9.