iPhones 16 e 16 Pro chegarão mais caros ao Brasil; iPhones 15 e 14 caem de preço

Como de costume, a Apple Brasil tratou de atualizar a sua tabela de preços após a realização do evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), ocorrido há pouco.

Com isso, alguns produtos da Maçã ficaram mais caros, enquanto outros tiveram reduções — se formos comparar com o que era praticado até ontem.

Vamos às mudanças! 💰

iPhones

Com a descontinuação do iPhone 13, os 14/14 Plus agora ocupam o seu lugar como porta de entrada da linha para quem quer um smartphone da empresa com um visual mais moderno. O SE, mais “barato” de todos, segue à venda pelos mesmos preços.

iPhones 14 e 14 Plus

Como se observa na tabela, os preços dos iPhones 14 Plus seguem inalterados.

iPhones 15 e 15 Plus

Além desses modelos, é claro, temos os iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max. Em comparação aos valores dos modelos da geração passada, tivemos um aumento nos preços.

iPhones 16/16 Plus vs. 15/15 Plus

iPhones 16 Pro/16 Pro Max vs. 15 Pro/15 Pro Max

Agora, o mesmo cenário para os modelos topos-de-linha:

Modelo Preço Modelo Preço Variação 15 Pro de 128GB R$9.299 16 Pro de 128GB R$10.499 +12,9% 15 Pro de 256GB R$10.099 16 Pro de 256GB R$11.299 +11,8% 15 Pro de 512GB R$11.599 16 Pro de 512GB R$12.799 +10,3% 15 Pro de 1TB R$13.099 16 Pro de 1TB R$14.299 +9,1% 15 Pro Max de 256GB R$10.999 16 Pro Max de 256GB R$12.499 +13,6% 15 Pro Max de 512GB R$12.499 16 Pro Max de 512GB R$13.999 +12% 15 Pro Max de 1TB R$13.999 16 Pro Max de 1TB R$15.499 +10,7%

AirPods

Tivemos mudanças também na linha AirPods, por conta da introdução de novos modelos.

Os AirPods Pro 2 (sim, a Apple agora os chama assim) continuam pelo mesmo valor de antes, bem como os AirPods Max.

Apple Watches

Apple Watches Ultra 2

Mesmo sem mudanças internas, o Apple Watch Ultra 2 teve seu preço reajustado e ficou mais caro no Brasil.

Modelo Preço antigo Preço novo Variação Apple Watch Ultra 2 R$9.699 R$10.499 +8,2%

Apple Watches Series 10 vs. Series 9

O Apple Watch Series 10 está chegando mais caro ao Brasil:

Apple Watch Series 9 Preço Apple Watch Series 10 Preço Variação alumínio, 41mm, GPS R$4.999 alumínio, 42mm, GPS R$5.499 +10% alumínio, 45mm, GPS R$5.399 alumínio, 46mm, GPS R$5.899 +9,2% alumínio, 41mm, GPS + Cellular R$6.299 alumínio, 42mm, GPS + Cellular R$6.799 +7,9% alumínio, 45mm, GPS + Cellular R$6.699 alumínio, 46mm, GPS + Cellular R$7.199 +7,4% aço inoxidável, 41mm, pulseira esportiva R$8.499 titânio, 42mm, pulseira esportiva R$9.299 +9,4% aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva R$9.099 aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva R$9.899 +8,7%

Pulseiras

As pulseiras da Apple também estão mais caras:

Opiniões? 💸

