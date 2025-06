iPhones 16 vendidos em todo o mundo têm pleno suporte ao 4G/5G do Brasil

Os recém-anunciados iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max estarão, em breve, à venda em um conjunto de países fora do Brasil — e, se você pensa em adquirir um modelo no exterior, temos boas notícias: todos modelos vendidos internacionalmente funcionam com as redes 4G e 5G brasileiras!

Publicidade

Assim como na geração anterior, os iPhones deste ano contam com quatro diferentes versões — cada uma delas vendida em territórios específicos ao redor do mundo:

iPhone 16 : A3288 , A3287 , A3286 e A3081

: , , e iPhone 16 Plus : A3291 , A3290 , A3289 e A3082

: , , e iPhone 16 Pro : A3294 , A3293 , A3292 e A3083

: , , e iPhone 16 Pro Max: A3297 , A3296 , A3295 e A3084

No Brasil, estes serão os vendidos oficialmente pela Apple:

iPhone 16 : A3287

: iPhone 16 Plus : A3290

: iPhone 16 Pro : A3293

: iPhone 16 Pro Max: A3296

Nos Estados Unidos, país onde muitos brasileiros geralmente adquirem os seus iPhones, os modelos comercializados serão estes:

iPhone 16 : A3081

: iPhone 16 Plus : A3082

: iPhone 16 Pro : A3083

: iPhone 16 Pro Max: A3084

Suporte às frequências 4G/5G do Brasil

Todos os modelos de iPhones vendidos nos quatro cantos do mundo são compatíveis com as frequências de rede 4G brasileiras: 1 (2.100MHz), 3 (1.800MHz), 5 (850MHz), 7 (2.600MHz) e 28 (700MHz APT).

Publicidade

Isso também vale para o 5G, cujas frequências disponíveis por aqui são igualmente suportadas por todos os iPhones vendidos pelo globo. São elas: n40 (TD 2.300), n77 (RD 3.700) e n78 (TD 3.500).

Bandeja para SIM e mmWave

Cabe lembrar que os novos iPhones vendidos fora dos Estados Unidos ainda possuem a bandeja para o chip físico (Nano-SIM). Ainda assim, as maiores operadoras brasileiras já oferecem recursos em seus aplicativos que permitem gerar um eSIM, incluindo a Vivo, a TIM e a Claro. Também é possível realizar esse procedimento pelo app Ajustes (Settings) do próprio iPhone, algo que por ora apenas a Claro e a Vivo permitem.

Publicidade

Com relação à tecnologia mmWave (para redes 5G), os modelos anunciados hoje não ganharam esse suporte em outros países para além dos Estados Unidos. Assim, os ‌iPhones 16‌ de outras regiões ainda estão limitados ao 5G sub-6GHz.

Vale a pena notar que a Apple substituiu a antena mmWave nos ‌iPhones 16‌ americanos pelo botão Controle da Câmera — assim, não há mais um recorte mmWave, com a antena embutida na própria estrutura do ‌iPhone‌.

Garantia para iPhones comprados no exterior

Como sempre, a garantia de um ano oferecida pela Apple com seus produtos tem validade internacional. Ou seja, não importa se você comprou o seu iPhone no Brasil ou, por exemplo, na Indonésia — a garantia vai continuar valendo.

Publicidade

Caso o aparelho precise ser trocado, porém, a Apple informa que trocará o dispositivo pelo modelo correspondente comercializado no Brasil.

Sendo assim, podem ir às compras sem medo! 😀