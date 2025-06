Kendrick Lamar se apresentará no Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show [atualizado 2x]

Há quase dois anos, a Apple assinou um acordo com a National Football League (NFL) para se tornar a mais nova patrocinadora do Halftime Show — espetáculo musical que ocorre durante o intervalo dos jogos do Super Bowl.

Em 2023, quem se apresentou por lá foi Rihanna; em 2024, tivemos um belo show de Usher. Ontem, foi anunciado o nome do ano que vem: o rapper, compositor e produtor musical americano Kendrick Lamar.

O anúncio foi feito em conjunto pela NFC, pela Roc Nation e pelo Apple Music.

A música rap ainda é o gênero mais impactante até hoje. E estarei lá para lembrar ao mundo o porquê. Eles escolheram [a pessoa] certa. —Kendrick Lamar.

Curiosamente, Lamar esteve também no Super Bowl em 2022, mas dividiu o palco com outros artistas como Dr. Dre (sim, da Beats), Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

A final do Super Bowl LIX está agendada para o dia 9 de fevereiro de 2025 (um domingo), no Caesars Superdome em Nova Orleans (Louisiana). Quem aí vai acompanhar?!

Atualização, por Bruno Cardoso24/01/2025 às 08:35

O Apple Music anunciou ontem que a famosa cantora de R&B SZA se juntará a Lamar na apresentação do Halftime Show, como sua convidada especial.

Prestes a embarcar em parceria numa turnê, os dois colecionam vários trabalhos juntos, como os hits “All The Stars”, “Doves In The Wind” e, mais recentemente “Luther” e “Gloria”.

Esse show promete, hein?! 👀

Atualização II, por Bruno Cardoso10/02/2025 às 09:06

Caso você tenha perdido o show ontem ou simplesmente queira rever a apresentação de Lamar, saiba que a NFL já publicou o vídeo completo do Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show no seu canal oficial do YouTube.

Eis um aperitivo da coisa:

