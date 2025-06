Pré-venda dos iPhones 16 e 16 Pro começará em 24/9 no Brasil; confira os preços

Mal acabou o evento dos iPhones 16 e já temos uma data de pré-venda dos novos modelos no Brasil! 🇧🇷

Isso não foi verbalizado durante a apresentação, mas já podemos ver as datas de encomenda dos iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max no site brasileiro da Maçã, atualizado após a apresentação dos novos telefones.

Será possível encomendar a linha a partir de terça-feira, dia 24 de setembro. Assim como no ano passado, a Maçã não deu uma data de lançamento para eles por aqui, mas muito provavelmente isso deve ocorrer na própria sexta-feira da mesma semana, dia 27 de setembro.

Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil receberá os novos iPhones apenas uma semana depois de serem lançados nos Estados Unidos.

Esses são os valores dos novos iPhones no Brasil:

Modelo 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 R$7.799 R$8.599 R$10.099 — iPhone 16 Plus R$9.499 R$10.299 R$11.799 — iPhone 16 Pro R$10.499 R$11.299 R$12.799 R$14.299 iPhone 16 Pro Max — R$12.499 R$13.999 R$15.499

Prontos para mais esse lançamento? 📱