Release Candidates do iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2 são liberadas

Já estão disponíveis hoje, para desenvolvedores, as Release Candidates (RCs) do iOS 18 (compilação 22A3354 ), do iPadOS 18 (idem), do macOS Sequoia 15 ( 24A335 ), do watchOS 11 ( 22R349 ), do tvOS 18 ( 22J357 ) e do visionOS 2 ( 22N320 ).

Como informamos, as versão finais dos sistemas serão lançadas para todos os usuários na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro.

Também foram liberadas hoje as RCs do iOS 17.7 (compilação 21H16 ) e do iPadOS 17.7 (idem). Por fim, a Apple disponibilizou a RC do Xcode 16 (compilação 16A242 ) para desenvolvedores.

Vale notar que a Apple também já está testando o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e o macOS 15.1, os quais serão provavelmente liberados em algum momento de outubro.

