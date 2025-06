WhatsApp finalmente trabalha em Atividades ao Vivo para uploads

Há alguns meses, cobrimos por aqui que o WhatsApp estava testando uma notificação que seria enviada para o usuário caso o envio de uma mídia num chat fosse interrompido por algum motivo — tocando nela, você seria levado de volta ao app para repetir ou concluir o upload.

Na mesma ocasião, citamos que isso poderia funcionar bem melhor como uma Atividade ao Vivo (Live Activity). E não é que a Meta está, finalmente, testando essa funcionalidade para uma futura versão do WhatsApp?

De acordo com o blog WABetaInfo, a novidade já está disponível para alguns beta testers na versão 24.18.10.77 do WhatsApp — disponível via TestFlight.

Como esperado, quando isso for implementado você poderá enviar fotos/vídeos em seus chats no WhatsApp e sair do app — acompanhando o progresso de upload pela Atividade ao Vivo, que pode estar situada diretamente na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) caso você tenha um iPhone compatível.

Outro app que implementou recentemente suporte a isso foi o Instagram, também da Meta.