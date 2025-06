AirPods 4 e Max (USB-C) serão lançados no Brasil em 30 de setembro [atualizado]

Os AirPods 4 e os “novos” AirPods Max foram apresentados ontem, durante o evento especial “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”).

Ainda que a Apple tenha divulgado as datas de pré-venda e de vendas gerais nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países e regiões, no Brasil há apenas um indicativo de “Confira em breve a disponibilidade” nas páginas desses produtos.

Ocorre que no comunicado à imprensa, publicado no site da subsidiária brasileira da Maçã, já constam as datas de pré-venda e de lançamento das duas versões dos AirPods 4 e dos AirPods Max com novas cores e um conector USB-C.

Os consumidores poderão encomendar os fones a partir de 24 de setembro (uma terça-feira), com a disponibilidade ocorrendo a partir da segunda-feira, 30/9.

Os preços já eram conhecidos desde ontem. Os AirPods 4 custarão R$1.500, os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído sairão por R$2.000 e os AirPods Max serão vendidos por R$6.590.

Alguém ansioso para testar esses novos fones? 🎧

Atualização, por Rafael Fischmann 25/09/2024 às 05:35

Ao contrário do que a Apple Brasil informou , os novos AirPods *não* começaram a ser vendidos ontem junto dos novos iPhones.

Resta saber se eles estarão mesmo disponíveis para compra até o dia 30/9, pois até o momento nem mesmo as homologações dos produtos foram publicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

