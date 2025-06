AirPods 4 virão com cabo de recarga USB-C apenas no Brasil! [atualizado]

Os AirPods 4 ganharam vários recursos novos, como um design aprimorado e uma opção com Cancelamento Ativo de Ruído.

Apesar disso, a Apple tomou uma decisão polêmica com esses novos fones. Conforme notado pelo 9to5Mac, tudo o que os clientes receberão na caixa do produto é o estojo de recarga e os fones em si. Ou seja, nada de cabo de recarga, como já era costume na linha de AirPods até agora.

Porém, o curioso é que a Maçã ainda incluirá esse cabo com os AirPods 4 vendidos no Brasil, conforme indica a sua página de compra.

Como podemos ver as páginas de compra do produto no Brasil, o componente ainda aparece como incluso na caixa…

…enquanto que nos demais países ele aparece como vendido à parte, como podemos ver na Apple Store Online americana:

Isso se repete em páginas de compra do produto em diversos países, como Portugal, Espanha, Índia, França e Reino Unido.

Apesar dessa indicação, curiosamente a página de comparação dos fones de ouvido no site brasileiro ainda cita o componente como “vendido separadamente” — o que pode ser um mero descuido na tradução direta dessa página, pensamos.

Para quem não se recorda, a Apple fez coisa parecida quando lançou a terceira geração da Apple TV 4K. O cabo de recarga USB-C do controle remoto ainda é incluído na caixa das set-top boxes vendidas no Brasil, como o MacMagazine comprovou na época.

Isso, porém, pode se tratar de apenas um erro por parte da empresa — ainda mais se formos ver o histórico da Apple TV 4K, cuja página de especificações foi atualizada dias depois para indicar a presença do cabo.

Curioso, não? 🤨

Atualização 16/09/2024 às 11:00

Poucos dias depois, a Apple Brasil tratou de atualizar a página de comparação dos fones de ouvido da Maçã, destacando agora a presença do cabo de recarga USB-C na caixa dos AirPods 4.

Ou seja, está mesmo confirmado.

