AirPods Pro 2 são atualizados com recursos do iOS 18; Apple Pencil Pro ganha novo firmware

A Apple lançou hoje uma nova atualização de firmware para os AirPods Pro 2 — incluindo as versões Lightning e USB-C —, cuja compilação é a 7A294 (a anterior era a 6F8 ). Além dela, também foi disponibilizado um update (o primeiro) para o firmware do Apple Pencil Pro (compilação 0.1.40 ).

Com relação aos AirPods Pro 2, há vários recursos que a Apple está adicionando nessa atualização de firmware — os quais são compatíveis somente com o ‌iOS 18‌. São eles: gestos de cabeça para interações com a ‌Siri, isolamento de voz para reduzir sons de fundo altos e um novo recurso de Áudio Espacial Personalizado específico para jogos.

Já com relação ao Apple Pencil Pro, não há nenhuma informação sobre quais recursos, correções ou atualizações podem ser incluídos no novo firmware, já que a Apple não disponibiliza o changelog das atualizações do acessório.

Instalação

Nos AirPods Pro 2, não há uma forma de atualizar o firmware manualmente, embora exista uma maneira não muito intuitiva de “forçar” esse processo. A dica é usá-los normalmente que a atualização será feita no momento em que eles forem conectados ao iPhone ou ao iPad, tudo de forma automática.

O mesmo vale para o ‌Apple Pencil‌ Pro, mas sabe-se que a instalação ocorre quando o lápis está conectado magneticamente ao iPad.

