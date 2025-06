Apple levará recursos de comunicação via satélite para o Canadá e o Reino Unido

O iOS 18 expandirá o envio de mensagens via satélite para o Canadá, permitindo comunicação fora da cobertura de celular e Wi-Fi. Até o momento, o recurso está disponível apenas nos Estados Unidos.

Ainda assim, vale ressaltar que o envio dessas mensagens via satélite dependerá da operadora do usuário, e, embora o serviço esteja incluído no futuro sistema dos iPhones, poderão ser aplicadas taxas de cada empresa telefônica.

Outro recurso também será expandido: a Assistência Rodoviária via satélite, que chegará ao Reino Unido. Ainda este ano, o serviço estará disponível no país graças a uma parceria com a Green Flag, um dos principais prestadores de assistência na estrada da região.

Usuários que não são clientes da empresa ainda poderão acessar o recurso, mas deverão pagar por isso. O serviço, contudo, requer uma visão desobstruída do céu, pois obstáculos como árvores ou edifícios podem afetar a conexão.

Originalmente lançado nos EUA em parceria com a AAA e a Verizon Roadside Assistance, o recurso permite que usuários contatem prestadores de assistência rodoviária, como guinchos e reparos, em áreas sem cobertura de celular ou Wi-Fi.

O iOS 18, anunciado em junho passado, também trará uma nova função, chamada Vídeo ao Vivo para o SOS de Emergência (Emergency SOS Live Video), permitindo que usuários compartilhem uma transmissão ao vivo durante chamadas de socorro.

Na prática, o serviço fornece imagens em tempo real para socorristas, melhorando a avaliação de emergências nas quais uma descrição verbal é insuficiente. Por ora, ele estará disponível apenas nos EUA e não há previsão de expansão para outros países.

Embora a Apple não tenha mencionado quando começará a cobrar os valores, os serviços por satélite continuam gratuitos por dois anos para quem comprar um iPhone 14 ou posterior.