Eis o que o Controle da Câmera dos iPhones 16 é capaz de fazer

Desde antes inclusive de os iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max serem apresentados, muito se tem falado sobre o novo botão posicionado bem abaixo do botão lateral, batizado pela Apple de Controle da Câmera (Camera Control).

Segundo a Maçã, ele foi projetado para aprimorar os recursos das câmeras dos iPhones, com uma variedade de gestos sensíveis ao toque e à pressão, além de trazer uma experiência mais intuitiva para capturar fotos e vídeos de forma rápida.

Foi preciso, contudo, muita engenharia, dado que o Controle da Câmera é equipado com uma combinação de sensores capacitivos. Assim, eles permitem que o botão responda a diferentes níveis de força e toques.

Estão entre principais ações:

Clique único : abre a Câmera ou um aplicativo de terceiros compatível.

: abre a Câmera ou um aplicativo de terceiros compatível. Clique único dentro da Câmera : tira uma foto.

: tira uma foto. Clique e segure : abre a Câmera e inicia uma gravação rápida de vídeo.

: abre a Câmera e inicia uma gravação rápida de vídeo. Toque leve : exibe controles, como o zoom, ou bloqueia o foco e a exposição (recurso que estará disponível ainda este ano).

: exibe controles, como o zoom, ou bloqueia o foco e a exposição (recurso que estará disponível ainda este ano). Toque duplo leve : abre um menu de visualização da câmera, permitindo ajustar configurações como exposição ou profundidade de campo.

: abre um menu de visualização da câmera, permitindo ajustar configurações como exposição ou profundidade de campo. Gestos de deslizar: permitem ajustes de zoom, exposição e outros parâmetros diretamente pelo botão.

Divulgação/Apple

O botão também se integra ao Taptic Engine do iPhone e dá um feedback tátil similar ao obturador de uma câmera tradicional. Além disso, ele possui um design diferente dos outros, sendo revestido com cristal de safira e bordas de aço inoxidável, ficando alinhado com a lateral do aparelho (e não sobressalente).

Como anunciado, a Apple já planeja expandir os recursos do Controle da Câmera. Por isso, ela apresentou a Visual Intelligence (ou Inteligência Visual, em tradução livre), recurso que deverá ser lançado ainda este ano para os iPhones 16.

Com ele, os usuários poderão apontar a câmera dos iPhones para objetos e obter informações contextuais, como horários e avaliações ao mirar para a fachada de restaurantes ou até adicionar datas de panfletos ao Calendário.

Ainda de acordo com a Maçã, o recurso também suportará reconhecimento de objetos e ações, como identificar plantas ou buscar produtos online usando ferramentas de terceiros, como o Google Lens ou o ChatGPT. Tudo isso, obviamente, depende da Apple Intelligence — inicialmente limitada ao inglês nos Estados Unidos.

Desenvolvedores poderão integrar o Controle da Câmera em seus aplicativos, permitindo ajustes personalizados, como o zoom e a exposição, em redes sociais e outras plataformas, ampliando a utilidade para além dos apps da Apple. Um que foi citado/destacado na keynote de ontem foi o Kino, da mesma desenvolvedora do Halide.

O botão, como sabemos, estará disponível em todos os iPhones 16 e também permitirá ajustar suas configurações, como a sensibilidade ao toque e a velocidade do toque duplo, a fim de personalizar sua experiência de uso.

via MacRumors