HUAWEI lança Mate XT Ultimate Design, primeiro smartphone com duas dobras do mundo

Um dia após o evento da Apple, no qual foram anunciados os iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max (além do Apple Watch Series 10 e dos AirPods 4), a chinesa HUAWEI lançou um novo smartphone para bater de frente com os aparelhos da Maçã e de outras fabricantes — principalmente as que estão apostando nos chamados dobráveis.

Isso porque o novo aparelho não é qualquer novo smartphone, mas sim o primeiro celular com duas dobras do mundo, o Mate XT Ultimate Design.

Quando totalmente fechado, o novo celular fica com uma tela OLED de 6,4 polegadas; com 2/3 dele aberto, ela fica com 7,9″; e, com o aparelho totalmente aberto, ele fica com uma telona de 10,2″! Ao todo, trata-se de um painel com uma resolução de 2232×3184 pixels, com uma densidade de 381 pixels por polegada.

Tudo isso em um design que tem apenas 3,6 milímetros de espessura quando totalmente aberto e que chega a 12,8mm quando totalmente fechado. Ele pesa 298 gramas (a título de comparação, o iPhone 16 Pro Max pesa 227g).

O vídeo oficial de apresentação dá uma ideia de como funciona o mecanismo e a tela dobrável na prática:

Como todo smartphone da HUAWEI, o Mate XT Ultimate Design roda o sistema operacional proprietário HarmonyOS 4.2 e traz opções de armazenamento de 256GB, 512GB e 1TB — todas com 16GB de RAM .

Na parte das câmeras traseiras, temos um conjunto triplo de lentes: a principal com 50 megapixels e uma abertura que pode variar de ƒ/1.4 a ƒ/4.0, uma periscópio de 12MP e abertura ƒ/3.4, e outra ultra-angular também de 12MP e abertura ƒ/2.2. Na parte da frente, há uma câmera de 8MP, localizada no lado em que o telefone está totalmente dobrado.

Para aguentar essa telona, o novo aparelho da HUAWEI traz uma bateria de 5.600mAh. O curioso é que a fabricante não divulgou o processador dele, mas há rumores dizendo que ele roda o Kirin 9010 5G, desenvolvido pela própria empresa.

O HUAWEI Mate XT Ultimate Design estará disponível em duas cores: vermelho e preto, ambos com acabamento traseiro em couro. Na China, ele tem preço inicial de 19,999 yuans (cerca de US$2.800 ou R$15.900).

Mesmo com um preço alto, o dobrável parece estar fazendo sucesso. De acordo com a Reuters (com informações da própria fabricante), foram encomendadas mais de 3 milhões de unidades em pré-venda, iniciada ontem (9/9), antes do evento da Apple.

Até o momento, vale notar, a empresa não divulgou detalhes de uma expansão internacional do novo smartphone dobrável.

via The Verge