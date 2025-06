iOS 18 permitirá que você pause as gravações de vídeos

Apesar de disponibilizar versões beta dos sistemas operacionais que estão em testes, a Apple sempre aproveita para “esconder” algum recurso novo e falar dele próximo à liberação geral.

Na apresentação de ontem, por exemplo, a empresa aproveitou para destacar um recurso do iOS 18 que certamente agradará quem costuma fazer muitas gravações de vídeo.

Trata-se da possibilidade de pausar as gravações de vídeos feitos com iPhones. E a boa notícia é que isso está na versão Release Candidate (RC) do iOS 18 — que foi liberada momentos após o evento. Ou seja, isso estará em todos os iPhones que poderão rodar essa versão e não só nos recém-anunciados iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max.

Enquanto estiver fazendo a gravação no aplicativo nativo Câmera (Camera), um botão de pausa aparecerá ao lado do obturador. Ao fazer isso, um alerta vermelho também será mostrado na parte superior.

A Apple até mesmo permitirá que você altere qual lente usará na gravação durante essa pausa — ajudando a deixar as suas gravações do jeito que quiser.

Bela novidade, não acharam?! 📸

