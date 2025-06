Parallels Desktop 20 tem recursos de IA, suporte ao macOS Sequoia 15 e mais

Foi lançado hoje o Parallels Desktop 20, a mais nova versão do popular software de virtualização, que agora inclui ferramentas de inteligência artificial e novos recursos de máquinas virtuais.

O maior destaque é o novo pacote Parallels AI, que oferece máquinas virtuais pré-definidas seguras e baixáveis ​​para aprimorar rapidamente as suas habilidades de desenvolvimento de IA em um ambiente offline.

No Mac, o Parallels Desktop 20 oferece suporte ao macOS Sequoia 15 — que será lançado na próxima segunda-feira (16/9) —, melhorando a estabilidade do aplicativo e permitindo que usuários aproveitem as Ferramentas de Escrita com tecnologia de IA em apps do Windows (com o macOS 15.1, o qual chegará em outubro).

Say hello to a new era of multitasking! Parallels Desktop 20 lets you run multiple operating systems like Windows 11 and will support the upcoming macOS Sequoia effortlessly. And that's just the beginning. Discover everything new on our website. 💻 https://t.co/uKB3z00jvo pic.twitter.com/EtIjJUupZZ — Parallels (@parallels) September 10, 2024 Diga olá a uma nova era de multitarefa! O Parallels Desktop 20 permite que você execute vários sistemas operacionais como o Windows 11 e oferecerá suporte ao futuro macOS Sequoia sem esforço. E isso é só o começo. Descubra todas as novidades em nosso site. 💻 parallels.com/blogs/product-…

A nova versão também diminui o uso de APIs obsoletas e, em vez disso, adota a API do macOS recomendada para garantir segurança e conformidade. Além disso, o macOS 15 facilitará a capacidade de fazer login no iCloud em máquinas virtuais — permitindo que os desenvolvedores aproveitem totalmente as máquinas virtuais no macOS para criar e testar software em um ambiente isolado.

Ademais, ao contrário da crença popular, a maioria dos aplicativos para Windows funciona perfeitamente na versão ARM do Windows 11 — a qual é executada nos Macs com chip M3. A versão mais recente oferece compatibilidade aprimorada com ArcGIS Pro, LabVIEW, Ninja Trader e outros aplicativos para que agora você possa instalá-los e executá-los.

Para desenvolvedores e DevOps que executam múltiplas máquinas virtuais em um Mac com Apple Silicon, a nova versão oferece a capacidade de usar snapshots para salvar e restaurar rapidamente o estado do sistema para um processo de desenvolvimento e teste ainda mais flexível.

Para administradores de TI que gerenciam máquinas virtuais do Parallels Desktop em suas organizações, há o novo Management Portal, o qual inclui a capacidade de controlar VMs remotamente a partir de uma única interface, monitoramento centralizado do desempenho da VM em toda a organização e uma maneira mais conveniente de implantar as máquinas virtuais em Macs endpoint.

O Parallels Desktop 20 (Standard Edition) está disponível para Mac por US$100 anuais ou com uma compra única de US$130; já a Pro Edition custa US$120 anuais. É possível testar o software gratuitamente por 14 dias.

Para quem já adquiriu as versões anteriores do Parallels Desktop, essa atualização sai por US$70.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.