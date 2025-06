Paramount+ aumenta preços das assinaturas em até 40% no Brasil

Seguindo a tendência do mercado de reajuste nos serviços de streaming de vídeos (Netflix, Max, Disney+, Globoplay, Meli+ e outros), o Paramount+ anunciou hoje que também está aumentando os preços das suas assinaturas.

De acordo com a página de suporte do serviço, os novos valores passam a valer a partir de hoje (10/9) para novos assinantes; as renovações realizadas após 10/10 (para quem já é assinante) também já englobarão os novos valores.

Eis os aumentos anunciados:

Preço antigo Preço novo Aumento Plano mensal básico R$14,90 R$18,90 26,8% Plano anual básico R$133,90 R$169,90 26,8% Plano mensal padrão R$19,90 R$27,90 40,2% Plano anual padrão R$178,90 R$249,90 39,6%

Há, ainda, o plano premium, que sai por R$34,90 mensais ou R$309,90 anuais — o qual não sofreu reajustes desta vez, aparentemente.

O plano básico permite assistir aos conteúdos exclusivamente através de um dispositivo móvel (telefone ou tablet), com direito a download; o padrão já amplia para dois dispositivos simultaneamente, além de ver o conteúdo em outros dispositivos suportados (smart TVs, consoles, etc.); já o premium conta com quatro transmissões simultâneas, além de incluir conteúdos selecionados na resolução 4K UHD, com HDR10 e Dolby Vision.

Segundo a empresa, o aumento é justificado pelo crescimento da plataforma, que está investindo em novos filmes de sucesso, produções originais, séries exclusivas, shows, conteúdo para famílias e esportes ao vivo.

De acordo com a TELA VIVA News, desde 2019 a Paramount perdeu quase US$17 bilhões em valor, afetada pela queda nas receitas com a TV por assinatura em todo o mundo. Além disso, ela demorou para entrar no mercado de streaming, o que dificultou as coisas ao concorrer diretamente com grandes empresas e conglomerados já devidamente estabelecidos. Após a fusão com a Skydance, a tarefa agora é “arrumar a casa”.

via TudoCelular.com