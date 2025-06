Ultimate Ears revela nova geração de alto-falante Bluetooth MINIROLL

A Ultimate Ears, subsidiária da Logitech, anunciou ontem o MINIROLL, um alto-falante Bluetooth compacto e com melhorias que tem como objetivo ser menor e mais barato que outros modelos da marca.

O foco do MINIROLL é sua praticidade para uso pessoal. Sua parte frontal é feita de poliéster firme, enquanto a traseira é de plástico rígido. O novo modelo permanece com os grandes botões de mais e menos para regulagem de volume, característicos dos produtos da marca. Ele tem, ainda, uma aba na parte superior que serve para enganchar o dispositivo na calça, na mochila ou em qualquer outro lugar.

Além dos botões característicos, o dispositivo tem também botões sutis de energia/emparelhamento e reprodução/pausa no lado esquerdo. Um toque no botão de energia liga o aparelho; segurando esse mesmo botão, é possível emparelhá-lo com algum dispositivo compatível via Bluetooth.

Com forte resistência a poeira e até breves mergulhos (classificação IP67), o MINIROLL pesa pouco menos de 300g, tem 105mm de diâmetro (mais 48mm com a aba) e oferece forte proteção contra impactos/quedas.

Na parte inferior, o aparelho oferece uma entrada USB-C para carregamento da sua bateria, que tem duração estimada em 12 horas e leva em média 3h para recarregar totalmente.

Mesmo sendo um alto-falante pequeno, ele possui um driver ativo de 45,6mm, um radiador passivo de 37,75mm e um som direcional de até 85,5dB. Não é uma potência para preencher ambientes como festas, mas é o suficiente para se divertir em pequenos grupos.

Com a tecnologia Auracast, o aparelho oferece um recurso para aqueles que querem estender a longevidade sonora do dispositivo com o modo “PartyUp”, que funciona como um modo “co-op” para aqueles que têm o MINIROLL. Com isso, outros MINIROLLs podem se conectar e “espalhar” o som com uma distância de até 40m do dispositivo host (o que ativou o “PartyUp”).

O Ultimate Ears MINIROLL já está disponível para compra nas cores preto, azul, rosa e branco, saindo por US$80 nos Estados Unidos.

