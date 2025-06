WhatsApp anuncia novidades para a aba Comunidades no iOS

Recentemente, o WhatsApp aprimorou o sistema de criação de eventos com um novo recurso que permite ajustar a sua duração. Agora, o aplicativo anunciou, através de um patch notes na App Store, que o sistema de comunidades também receberá aprimoramentos.

O changelog da versão 24.18.77 do WhatsApp revelou que foram criados recursos para as comunidades, oferecendo configurações de visibilidade dos grupos — ou seja, a opção de ocultar grupos específicos.

Também foi adicionada uma opção rápida para arquivar grupos de uma comunidade da lista de conversas, bem como uma opção para transferir a propriedade de uma comunidade para outro usuário.

Como as notas da atualização informam, embora estejam inclusos nesse update, esses recursos só serão disponibilizados no decorrer das próximas semanas para todos os usuários do mensageiro. Portanto, mantenha o seu app atualizado!