AirPods 4 e seu antecessor têm mais semelhanças do que diferenças; confira!

Com a apresentação dos AirPods 4, nada mais justo do que conferir o que exatamente os novos modelos trazem de novo em relação aos seus antecessores. Com a atualização mais recente, inclusive, a Apple lançou não um, mas dois modelos da mesma geração com recursos distintos.

Portanto, vamos conferir abaixo quais são as diferenças entre os AirPods 4 (tanto a versão de entrada quanto a mais cara) e os AirPods de terceira geração, que saíram do mercado mas ainda podem ser encontrados em alguns revendedores, como sempre.

Design

O visual dos AirPods 4 (ambos os modelos) segue a mesma abordagem dos AirPods de 3ª geração, ou seja, um design de ouvido aberto, sem pontas auriculares. A Apple diz ter otimizado ainda mais o seu formato, porém, de maneira a ficar fixo melhor nas orelhas das pessoas.

As dimensões dos fones também são praticamente idênticas, o que significa que não há alterações significativas no formato do chassi.

Modelo Altura Largura Espessura Peso AirPods 4 (ambos os modelos) 30,2mm 18,3mm 18,1mm 4,3g AirPods (3ª geração) 30,79mm 18,26mm 19,21mm 4,28g

Além disso, como em todos os modelos já lançados até agora — com exceção dos AirPods Max —, os AirPods 4 também estão disponíveis somente na cor branca (assim como o estojo de recarga).

Por fim, ambos os modelos dos AirPods 4 oferecem resistência a poeira, suor e água (classificação IP54); os AirPods de 3ª geração, por sua vez, contam apenas com resistência a suor e água (IPX4).

Sensores e microfones

Em termos de sensores e microfones, todos os modelos também não possuem praticamente nenhuma diferença.

Mais precisamente, tanto os AirPods 4 quanto os de 3ª geração possuem sensores ópticos duplos, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de voz e sensor de força.

Com relação aos microfones, em todos os modelos eles são duplos, possuem filtragem espacial e são voltados para dentro.

Chip e recursos

Enquanto os AirPods de 3ª geração são alimentados pelo chip H1, os AirPods 4 vêm com o chip H2 — e isso determina as principais diferenças entre os modelos.

Ainda assim, embora ambas as versões dos fones recém-anunciados sejam equipados pelo mesmo chip, eles não contam com os mesmos recursos. São eles:

Recurso AirPods de 3ª geração AirPods 4 AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído Cancelamento Ativo de Ruído ❌ ❌ ✅ Áudio Adaptativo ❌ ❌ ✅ Modo Ambiente ❌ ❌ ✅ Detecção de Conversa ❌ ❌ ✅ Isolamento de Voz ❌ ✅ ✅ Volume Personalizado ❌ ✅ ✅ Equalização Adaptativa ✅ ✅ ✅ Driver de alta amplitude exclusivo Apple ✅ ✅ ✅ Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico ✅ ✅ ✅ Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça ✅ ✅ ✅ Sistema de entrada e saída de ar para equalizar a pressão ❌ ✅ ✅

Em termos de recursos de acessibilidade, todos também têm suporte ao Ouvir ao Vivo, aos níveis dos fones de ouvido e às adaptações de fone de ouvido.

Ainda que todos os modelos tenham suporte ao comando “E aí, Siri” para reproduzir uma música, fazer uma ligação ou receber um itinerário, apenas os AirPods 4 oferecem interações com a Siri — o que será disponibilizado a partir do iOS 18, do iPadOS 18 ou do macOS Sequoia 15.

Por fim, ao passo que os AirPods 4 trazem o Bluetooth 5.3, os AirPods de 3ª geração suportam a antiga versão 5.0. Os novos modelos também suportam áudio lossless quando conectados ao Apple Vision Pro — algo então limitado apenas à versão mais recente dos AirPods Pro 2 com USB-C.

Bateria e carregamento

No quesito bateria, também há algumas (sutis) diferenças. Essas são as estimativas fornecidas pela Apple:

Modelo Autonomia (reprodução de áudio) AirPods 4 Até 5 horas AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído Até 4 horas (Cancelamento Ativo de Ruído ativado)

Até 5 horas (Cancelamento Ativo de Ruído desativado) AirPods de 3ª geração Até 6 horas (até 5 horas com Áudio Espacial ativado)

Até 4 horas de conversação com apenas uma recarga

O estojo de recarga, por sua vez, fornece até 30 horas de áudio em todos os modelos — nos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído, apenas se o recurso estiver desativado; caso ativado, a estimativa cai para até 20 horas.

Também em todos, com 5 minutos de recarga no estojo, você tem aproximadamente 1 hora de áudio nos fones.

Estojo de recarga

Cabe destacar também algumas mudanças um pouco mais implícitas, porém importantes. Especificamente, a página de comparação dos AirPods diz que o cabo para recarga USB‑C dos AirPods 4 (ambos os modelos) é “vendido separadamente”, embora ele conste como um dos itens que vêm inclusos na caixa dos fones na sua página de compra.

De acordo com a Apple, o cabo ainda faz parte da caixa de outros modelos de AirPods (incluindo o Max atualizado). A mudança ocorre ao mesmo tempo em que a Apple atualizou o estojo de carregamento dos AirPods 4 com uma porta USB-C — os estojos dos AirPods de 3ª geração têm uma porta Lightning para carregamento.

Divulgação/Apple

Além disso, vale a pena notar que apenas a versão dos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído tem um estojo de carregamento compatível com o cabo de recarga do Apple Watch e carregadores padrão Qi, além de vir com um alto-falante para ajudar na sua localização (compatibilidade com a rede Buscar).

Os AirPods 4 de entrada possuem apenas a entrada USB-C, enquanto o estojo dos AirPods de 3ª geração é compatível com MagSafe. Por fim, os novos modelos não têm mais um botão físico na parte de trás do estojo, mas sim um botão capacitivo na frente, a qual requer um toque duplo para iniciar o pareamento.

Preços

Considerando que os AirPods 4 vêm em duas versões diferentes, também temos duas faixas de preço distintas.

Assim sendo, os AirPods 4 sem Cancelamento Ativo de Ruído estarão disponíveis a partir de R$1.500. Já a versão compatível com o recurso sairá por R$2.000.

Os AirPods de 3ª geração, a título de comparação, custavam R$1.900 com estojo de recarga Lightning e R$2.000 com o estojo MagSafe. Já os AirPods de 2ª geração, que também saíram de linha agora, custavam R$1.400.

