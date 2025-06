Apple lança lista completa com as novidades do iOS/iPadOS 18

A Apple disponibilizou dois documentos detalhados com todos os novos recursos e mudanças do iOS 18 [PDF] e do iPadOS 18 [PDF], incluindo recursos anunciados durante a WWDC24 e novidades não reveladas anteriormente ou pouco comentadas.

O CarPlay, por exemplo, terá suporte ao Áudio Espacial em veículos compatíveis, funcionando com o Apple Music e alguns apps de terceiros. O Áudio Espacial também estará disponível via AirPlay em HomePods e dispositivos compatíveis de outras marcas.

No app Casa (Home), será possível adicionar e controlar acessórios Matter que funcionam com Wi-Fi diretamente pelo app, sem a necessidade de ter um hub doméstico, como o HomePod ou a Apple TV, para gerenciá-los.

O iOS 18 também expandirá o Voicemail ao Vivo (Live Voicemail) para mais idiomas e regiões, incluindo o português do Brasil, além de várias outras opções como inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, mandarim e cantonês.

Entre os destaques do iOS 18, como temos falado desde junho passado, estão a Apple Intelligence (que chegará somente com o iOS/iPadOS 18.1), a qual trará ferramentas avançadas de escrita e futuramente uma nova integração com o ChatGPT (da OpenAI) para a criação de conteúdo diretamente nos dispositivos.

A atualização também incluirá um redesenho do app Fotos (Photos), mais intuitivo e fácil de usar. Nele, as fotos serão organizadas de maneira automática, com novas opções de visualização e personalização, como coleções por temas e eventos.

Além disso, o iOS 18 introduzirá novas opções de personalização para a Tela de Início e a Central de Controle, permitindo reorganizar ícones, widgets e controles, ajustando a aparência do dispositivo com base no gosto de cada usuário.

O iPadOS 18 finalmente trará um app Calculadora (Calculator) nativo, que utiliza o espaço da tela e o Apple Pencil para resolver equações matemáticas com o recurso Math Notes, suportando escrita à mão, variáveis, gráficos e uma calculadora científica completa.

Outros apps nativos, como o Apple TV e os da suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote), ganharão um novo design com animações e uma barra superior flutuante para navegação rápida. O app Notas (Notes) terá o Smart Script, capaz de fazer ajustes no manuscrito da pessoa e converter texto digitado para escrita à mão.

Conforme anunciado, os novos sistemas operacionais da Maçã serão lançados na próxima segunda-feira, 16 de setembro. Futuras atualizações deverão expandir outros recursos para mais dispositivos e outros idiomas ao longo do próximo ano.

via MacRumors