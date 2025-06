Apple Watch Series 9 vs. Series 10: veja em detalhes o que mudou

Com o anúncio, nesta semana, do mais novo smartwatch da Apple, chegou a hora de conferirmos as principais mudanças do Apple Watch Series 10 em relação ao modelo equivalente lançado no ano passado, o Apple Watch Series 9.

Novamente comercializados em versões com e sem acesso a conectividade celular, os novos Apple Watches são maiores que os modelos do ano passado e contam com destaques como novas cores, nova construção e também um recurso de saúde (que não é exclusivo) — novidades sobre as quais detalharemos nas seções a seguir.

Vamos ao comparativo?

Design e construção

Não dá para começar a falar sobre o novo Apple Watch sem mencionar o tamanho da altura da caixa dos novos relógios, que saltou de 41mm para 42mm no modelo menor e de 45mm para 46mm no maior.

Divulgação/Apple

Apesar de crescerem em tamanho, os dois modelos diminuíram em espessura, se tornando os Apple Watches mais finos já fabricados, como mostra a tabela abaixo com as dimensões completas:

Tamanho Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 41-42mm 41x35x10,7mm 42x36x9,7mm 45-46mm 45x38x10,7mm 46x39x9,7mm

Outra mudança bastante relevante é a troca do material de construção do modelo alternativo ao alumínio. Se antes era usado aço inoxidável, agora a Apple aderiu ao titânio — mesmo material utilizado no Apple Watch Ultra e também nos iPhones Pro desde o ano passado.

A diminuição de alguns componentes, como o alto-falante, fez os aparelhos ficarem mais leves. A percepção é ainda maior quando comparamos as versões de titânio com as de aço inoxidável.

Alumínio (GPS) Alumínio (GPS + Cellular) Aço inoxidável (Series 9)/Titânio (Series 10) Apple Watch Series 9 (41mm) 31,9g 32,1g 42,3g Apple Watch Series 9 (45mm) 38,7g 39g 51,5g Apple Watch Series 10 (42mm) 30g 29,3g 34,4g Apple Watch Series 10 (46mm) 36,4g 35,3g 41,7g

Ainda em termos de design, a Apple deu uma boa reformulada nas opções de cores, tanto para o modelo em alumínio quanto para o alternativo, em titânio:

Versão de alumínio : saem as cores meia-noite, estelar, prateado, rosa e (PRODUCT)RED do Apple Watch Series 9; entram preto brilhante , ouro rosa e prateado .

: saem as cores meia-noite, estelar, prateado, rosa e (PRODUCT)RED do Apple Watch Series 9; entram , e . Versão de titânio: as cores grafite, prateado e dourado do Apple Watch Series 9 de aço inoxidável dão lugar ao titânio ardósia, ao dourado e ao natural.

Divulgação/Apple

Tela

Com o aumento na caixa, há também um acréscimo evidente no tamanho da tela dos novos Apple Watches, o que resultou tanto numa melhor resolução quanto em uma área de visualização 9% maior se compararmos com a da geração anterior, como mostra a tabela abaixo:

Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 41mm/42mm Resolução de 352×430 pixels

Área de visualização de 904mm² Resolução de 374×446 pixels

Área de visualização de 989mm² 45mm/46mm Resolução de 396×484 pixels

Área de visualização de 1.143mm² Resolução de 416×496 pixels

Área de visualização de 1.220mm²

Usando a tecnologia de tela OLED com amplo ângulo de visão, que otimiza cada pixel para emitir mais luz em ângulos mais amplos, a Apple também destacou que a nova tela é até 40% mais brilhante quando inclinada, se compararmos diretamente com a dos aparelhos do ano passado.

Divulgação/Apple

Em termos de eficiência energética, ela também é superior, permitindo uma taxa de atualização mais rápida quando o dispositivo está com a Tela Sempre Ativa. De uma vez por minuto, agora essa taxa passa a ser de uma vez por segundo — o que permite manter mostradores com ponteiros para os segundos sempre atualizados, sem a necessidade de levantar o pulso.

A Apple lançou até mesmo um novo mostrador o qual muda conforme passam os segundos para mostrar o potencial dessa novidade, bem como aproveitar todo o espaço na tela disponível nos novos relógios.

Divulgação/Apple

Os modelos de titânio, por sua vez, contam com um mostrador exclusivo intitulado Reflexos, o qual muda conforme o movimento do usuário e foi projetado para refletir a “qualidade sofisticada das novas caixas de titânio”, segundo a Apple.





Recursos de saúde

Mais um ano, mais uma atualização fraca para o Apple Watch nesse sentido. A maior novidade nesse sentido é a presença de notificações para ajudar usuários a identificarem uma possível apneia do sono, condição na qual a respiração do usuário para repetidamente enquanto ele dorme.

Divulgação/Apple

Segundo a Apple, o relógio utiliza o acelerômetro para monitorar movimentos no pulso associados a interrupções nos padrões respiratórios normais, graças a uma nova métrica do relógio denominada Distúrbios Respiratórios — cujos detalhes podem ser conferidos a qualquer momento no app Saúde (Health).

O novo algoritmo de apneia do sono analisa dados de distúrbios respiratórios, para que o Apple Watch possa notificar um usuário se os dados indicarem sinais consistentes de apneia do sono. A notificação incluirá o período em que ocorreu a potencial apneia do sono e materiais educacionais sobre a importância de procurar tratamento, juntamente a um PDF fornecendo três meses de dados de distúrbios respiratórios, detalhes da notificação e informações adicionais para referência durante uma conversa com um profissional de saúde.

Essa novidade, contudo, não se restringe ao Apple Watch Series 10, e será liberada também para o Ultra 2 e o Series 9.

Voz e mídia

Embora tenha perdido de tamanho para facilitar a diminuição no peso e na espessura do Apple Watch Series 10, o alto-falante do relógio conta com um diferencial bastante relevante em relação ao do Series 9: ele pode ser utilizado para reproduzir mídias como músicas, podcasts e audiolivros.

Divulgação/Apple

Em termos de microfone, outra novidade em relação ao Apple Watch Series 9 é a inclusão de uma nova rede neural de isolamento de voz, a qual atua para suprimir o ruído de fundo durante chamadas de áudio por telefone ou FaceTime, deixando a voz dos usuários mais nítida mesmo em ambientes barulhentos.

Sensores

Assim como o Apple Watch Series 9, o Series 10 conta com um sensor de monitoramento cardíaco (exatamente o mesmo sensor, diga-se), um sensor de temperatura, recursos de detecção de queda ou acidente, e resistência a água com profundidade de até 50 metros.

A única mudança que a Apple introduziu nesse sentido foi a inclusão de um indicador de profundidade que funciona a uma submersão de até 6 metros e de um sensor de temperatura da água — antes restrito aos modelos Ultra (original e 2).

Divulgação/Apple

Processador

Substituindo o SiP S9 da geração anterior, o chip S10 chegou com um novo nome e… bem, foi basicamente isso. Ele conta com os mesmos 2 núcleos de 64 bits, os mesmos 4 núcleos para o Neural Engine, o mesmo chip W3 para conexões sem fio e o mesmo chip de banda ultralarga de segunda geração do S9. Ou seja, nada mudou aqui.

Se vale de algum consolo, a Apple afirma que ele foi projetado para fornecer mais desempenho, eficiência energética e inteligência, principalmente para utilizar recursos como a Siri, o gesto de Toque Duplo e o app Traduzir (Translate), que chegará ao relógio com o watchOS 11.

Bateria e recarga

Outra coisa que aparentemente não mudou foi a bateria — embora tenhamos boas notícias no que se refere a carregamento. De acordo com a Apple, ela agora vai de 0 a 80% em cerca de 30 minutos de recarga — ante 45 minutos da geração anterior.

No entanto, a bateria continua com a mesma autonomia de até 18 horas em uso normal e de até 36 horas com uso no Modo Pouca Energia — o que faz com que esse continue sendo um verdadeiro calcanhar de Aquiles para os smartwatches da Apple.

Preços

Como destacamos em nosso post detalhado sobre as mudanças de preços dos produtos anunciados pela Apple em relação às gerações anteriores, os Apple Watches Series 10 estão chegando mais caros ao Brasil.

Enquanto o modelo base de alumínio (41mm, GPS) do ano passado partia dos R$5.000, quem quiser desembolsar o Apple Watch Series 10 de 42mm equivalente terá que desembolsar no mínimo R$5.500.

Quando falamos no modelo de titânio, sua versão mais básica de 42mm com pulseira esportiva poderá ser adquirida por R$9.300, enquanto o modelo de aço inoxidável equivalente do ano passado partia dos R$8.500.

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.