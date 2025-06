Bluesky começa a liberar publicação de vídeos na sua plataforma

Desde que o X (ex-Twitter) foi bloqueado no Brasil, muitas pessoas partiram para outras redes sociais com propostas bastante parecidas à da finada rede comandada pelo bilionário Elon Musk.

Embora o Threads e o Mastodon continuem sendo alternativas populares, tudo indica que o Bluesky — plataforma cofundada por Jack Dorsey (um dos criadores do antigo Twitter) — foi a opção eleita pelos “tuiteiros” de plantão como sendo o lugar para se estar caso você esteja procurando uma experiência mais parecida com a do X.

Apesar de realmente assemelhar-se bastante ao X, o Bluesky ainda está bastante “cru” e não conta com vários recursos básicos — mesmo depois do seu primeiro pico de popularidade, ocorrido no passado. Não à toa, a maioria das reclamações de usuários giravam em torno da ausência de vídeos na plataforma, que até recentemente só suportava publicações com textos e imagens.

Pois bem, depois da leva de brasileiros que “pularam o muro” e migraram para o Bluesky nas últimas semanas, a equipe da rede social finalmente começou a trabalhar nesse recurso e a testá-lo com uma fatia limitada de usuários. A novidade foi anunciada ontem em uma publicação pela rede social, que começou a liberar essa opção de forma gradual.

Enquanto isso, atualize seu aplicativo para a versão 1.91 para assistir a vídeos. Estamos liberando gradualmente a capacidade de *postar* vídeo para garantir uma implementação tranquila. Isso levará um pouco de tempo — obrigado pela sua paciência! — Bluesky (@bsky.app) September 10, 2024 at 4:17 PM

Quem está no Bluesky provavelmente já começou a notar alguns vídeos pipocarem nos feeds da rede social, embora nem todo mundo consiga publicá-los por enquanto. Segundo a empresa, a novidade faz parte da versão 1.91 do seu aplicativo, liberada ontem na App Store.

Como ainda não é possível incorporar um vídeo do Bluesky por aqui, veja um exemplo nesse post. Segundo a rede social em uma outra thread, cada post pode conter apenas um vídeo de 60 segundos. Eles também são reproduzidos automaticamente, mas isso pode ser desligado nos ajustes do app.

Além dessa novidade, que com certeza tornará o Bluesky uma alternativa muito mais viável ao X, o update também trouxe outras adições importantes. No mesmo fio, a rede disse que agora usuários podem denunciar um conteúdo por ser enganoso, além de ter anunciado melhorias para o sistema de tradução do seu app e “várias correções de bugs e melhorias de desempenho”.