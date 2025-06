Comparativo: AirPods Pro 2 vs. AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído

Dando uma certa bagunçada na sua linha de fones de ouvido sem fio (ou não?), a Apple anunciou nesta semana não um, mas dois modelos dos AirPods 4 — os quais, na prática, substituem ambos os AirPods de 2ª e 3ª gerações.

Especificamente o modelo mais caro, os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído diminuem de forma considerável a distância da linha de entrada para os AirPods Pro 2 (antes chamados de AirPods Pro de segunda geração), visto que agora contam com alguns dos principais diferenciais do modelo mais caro.

Mas, além do design diferenciado, o que será que há de diferente entre eles? É isso que veremos a seguir, neste comparativo detalhado entre os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído e os AirPods Pro 2.

Design e construção

À primeira vista, o design parece ser a maior discrepância entre os dois dispositivos. A diferença começa já no estojo de carregamento (USB-C nos dois fones), que é consideravelmente mais largo no modelo Pro se comparado ao dos AirPods 4, sendo também mais simétrico em relação à altura e à largura. Além disso, enquanto os fones mais caros contam com um botão físico na parte de trás case para pareamento, os AirPods 4 vêm com um botão capacitivo na parte da frente, próximo ao LED que indica o nível de carga da bateria.

Partindo para os fones em si, os AirPods 4 contam com um design similar (mas refinado) ao dos AirPods de 3ª geração, o qual tem como principal diferença para o dos AirPods Pro 2 a ausência das pontas de silicone — o que contribui para um cancelamento passivo de ruído extra no caso dos modelos Pro.

Os AirPods 4 também não deixam você deslizar para cima ou para baixo na haste (que traz um sensor de força) para ajustar o volume, como é possível fazer nos Pro.

Quando falamos em dimensões e peso dos fones em si, os números dos AirPods Pro 2 são maiores em todos os quesitos, como mostra a tabela abaixo:

Modelo Altura Largura Espessura Peso AirPods 4 com ANC 30,2mm 18,3mm 18,1mm 4,3g AirPods Pro 2 30,9mm 21,8mm 24,0mm 5,3g

O mesmo padrão se repete quando consideramos apenas os estojos de carregamento, exceto em relação à altura:

Modelo Altura Largura Espessura Peso AirPods 4 com ANC 46,2mm 50,1mm 21,2mm 34,7g AirPods Pro 2 45,2mm 60,6mm 21,7mm 50,8g

Ambos estão disponíveis apenas na cor branca — a exemplo de todos os outros AirPods (com exceção dos Max) já lançados.

Áudio, microfone e recursos

De acordo com a Apple, em termos de som, os dois aparelhos contam com praticamente as mesmas tecnologias:

Áudio Adaptativo

Modo Ambiente

Detecção de Conversa

Isolamento de Voz

Volume Personalizado

Equalização Adaptativa

Driver de alta amplitude exclusivo Apple

Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico

Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça

Sistema de entrada e saída de ar para equalizar a pressão

A diferença se dá justamente no Cancelamento Ativo de Ruído, que é diferente nos dois modelos. Os AirPods 4 utilizam a mesma tecnologia empregada nos AirPods Pro de primeira geração, enquanto os AirPods Pro 2 contam com o que a Apple chama de Cancelamento Ativo de Ruído de nível profissional, o qual é até 2x melhor.

Como exclusividade, os AirPods Pro 2 agora contam com alguns recursos de cuidados auditivos não presentes nos AirPods 4, como Redução de Som Alto, Amplificação na Conversa e Sons de Fundo. Além disso, conforme anunciado nos últimos dias, eles ganharão este ano alguns ótimos recursos que basicamente os transformarão em aparelhos auditivos.

Ademais, os AirPods 4, assim como os AirPods Pro 2, oferecem suporte a áudio lossless quando conectados ao Apple Vision Pro.

Em termos de microfone, os dois são iguais: ambos contam com microfones duplos com filtragem espacial voltados para dentro.

Processamento e sensores

Tanto os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído quanto os AirPods Pro 2 contam com o chip H2 para fones de ouvido da Apple. Apenas o modelo Pro, no entanto, tem também o chip U1 no estojo de recarga MagSafe (USB‑C).

O processador mais avançado permite que os dois fones operem com sensores ópticos duplos, acelerômetro com detecção de movimento e de voz, bem como sensor de força.

Rodando a versão 5.3 do Bluetooth, os dois produtos também contam com resistência a poeira, suor e água (certificação IP54).

Bateria e recarga

Outra diferença importante entre os dois é em relação à autonomia de bateria dos fones e da case.

Nos AirPods 4, ela dura até 4 horas com o recurso de Cancelamento Ativo de Ruído ativado (ou 20 horas se somarmos à autonomia do estojo) e até 5 horas com ele desativado (30 horas com o estojo). Segundo a Apple, 5 minutos de carregamento são suficientes para obter aproximadamente 1 hora de áudio ou cerca de 45 minutos de conversação.

No caso dos AirPods Pro 2, a Apple promete até 6 horas de áudio com apenas uma recarga — ou até 5h50min com o Áudio Espacial e o rastreamento da cabeça ativados. Somando à autonomia da case, a duração da bateria pode ser de até 30 horas.

Com 5 minutos de recarga, é possível desfrutar de aproximadamente 1 hora de áudio ou conversação com os fones mais caros.

Preços e disponibilidade

Com o lançamento dos novos fones, a Apple diminuiu a distância de preço entre a linha base e a Pro. Aqui no Brasil, os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído sairão por R$2.000, enquanto os AirPods Pro 2 podem ser adquiridos por R$2.500.

Os AirPods Pro 2 já estão à venda no Brasil há algum tempo; os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído poderão ser encomendados a partir do dia 24 de setembro e estarão disponíveis a partir do dia 30/9.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

