Comparativo: iPhones 16 Pro/16 Pro Max vs. iPhones 15 Pro/15 Pro Max

Com o anúncio dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, a expectativa é alta para entender as verdadeiras mudanças e melhorias em relação aos modelos anteriores, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max.

Diante de algumas novidades e promessas de atualizações futuras — isto é, pelo menos em software —, é natural que muitos usuários estejam se perguntando o que realmente mudou entre essas gerações e se as novas versões valem a pena.

Neste comparativo, vamos explorar em profundidade todas as mudanças, desde o design até o desempenho, passando pelas melhorias na câmera, nas funcionalidades e também no que é mais importante: os preços, é claro.

Para começar, vamos analisar um dos aspectos mais visíveis das mudanças: o design e as dimensões dos novos iPhones. Será que a Apple manteve a mesma estética dos anos anteriores ou fez ajustes radicais? Spoiler: não vá com muita sede ao pote!

Divulgação/Apple

Design e dimensões

De cara, o iPhone 16 Pro traz uma tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas, um pouco maior que a de 6,1″ do iPhone 15 Pro. Ainda assim, o novo modelo deve manter uma boa pegada graças às bordas finas — comparadas às de 1,71mm do iPhone 15 Pro.

Enquanto isso, o iPhone 16 Pro Max traz um display maior de 6,9″, comparado às 6,7″ da versão anterior. Enquanto no iPhone 15 Pro Max as bordas já eram quase imperceptíveis, elas foram reduzidas a quase nada no 16 Pro Max.

Sobre a resolução de tela, o iPhone 16 Pro oferece 2796×1290 pixels, enquanto o iPhone 15 Pro tem 2556×1179. No caso dos modelos maiores, o iPhone 15 Pro Max possui resolução de 2796×1290, e o iPhone 16 Pro Max aumenta para 2868×1320.

Todos os modelos compartilham especificações de display avançadas, como ProMotion (taxas de atualização variável de até 120Hz), HDR , True Tone, e brilho máximo de 2.000 nits para oferecer alta qualidade visual em diversas condições de luz.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Altura 149,6mm 146,6mm 163mm 159,9mm Largura 71,5mm 70,6mm 77,6mm 76,7mm Espessura 8,25mm 8,25mm 8,25mm 8,25mm Peso 199g 187g 227g 221g

Desempenho e conectividade

Os iPhones 16 Pro/16 Pro Max (obviamente) superam os modelos 15 Pro/15 Pro Max em desempenho graças ao novo chipset A18 Pro, que é cerca de 15% mais rápido que o A17 Pro e traz uma melhor eficiência energética. Ambas as gerações também contam com 8GB de RAM, o “ponto de corte” para o funcionamento da Apple Intelligence.

O chip possui uma GPU de 6 núcleos, 20% mais rápida e com ray tracing 2x mais veloz, bem como uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) que é 15% mais rápida e 20% mais eficiente no consumo de energia.

Em termos de conectividade, os iPhones 16 Pro/16 Pro Max contam com um modem atualizado que proporciona velocidades de download e upload mais rápidas e uma conexão mais estável em redes 5G.

Ambos os modelos vêm com o modem Snapdragon X75 5G e Wi-Fi 7, oferecendo velocidades até 4x maiores e 20% mais eficiência energética comparados ao Snapdragon X70 5G e Wi-Fi 6E dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max.

Os novos modelos têm o mesmo Neural Engine de 16 núcleos dos modelos 15 Pro/15 Pro Max, mas oferecem desempenho superior devido ao novo processo de fabricação de 3 nanômetros de segunda geração, permitindo até 35 trilhões de operações por segundo.

Recursos A17 Pro A18 Pro Processo 3nm 3nm (2ª geração) CPU 6 6 GPU 6 (1.398MHz) 6 (1.450MHz) Frequência 3.780MHz 3.890MHz Tipo de Memória LPDDR5 LPDDR5T

Sistema de câmeras

Todos os novos modelos mantêm uma câmera principal de 48 megapixels, agora chamada de Fusion Camera. Essa lente quad-pixel de segunda geração processa dados até 2x mais rápido, melhorando o desempenho — principalmente em baixa luz.

Ela possui uma distância focal de 24mm, 2,44 micrômetros por quad-pixel, 100% de Focus Pixels, abertura ƒ/1.78 e um revestimento antirreflexo na lente. Além disso, oferece um zoom telefoto de 2x a 48mm e conta com a segunda geração de estabilização óptica com deslocamento de sensor (OIS).

Divulgação/Apple

A câmera telefoto de 5x (com 12MP) com estabilização óptica está agora presente tanto no iPhone 16 Pro quanto no 16 Pro Max, utilizando a tecnologia tetraprisma, que dobra o caminho da luz várias vezes dentro da lente, permitindo um zoom óptico maior sem aumentar o tamanho físico da lente — lembrando que tal lente não está disponível no 15 Pro, apenas no 15 Pro Max.

A grande atualização dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max é a câmera ultra-angular de 48MP com lente quad-pixel, que captura imagens mais detalhadas e de alta resolução, ideal para paisagens e baixa luminosidade. Essa câmera possui uma distância focal de 13mm, 1,4 micrômetro por quad-pixel, abertura ƒ/2.2 e foco automático. Em comparação, os modelos iPhone 15 Pro/15 Pro Max têm uma câmera ultra-angular de 12MP com menor resolução e sem essas melhorias.

Além das melhorias nas fotos, os recursos de vídeo dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max também foram aprimorados. Agora, eles suportam gravação em 4K a 120 quadros por segundo (inclusive com Dolby Vision), permitindo ajustar a velocidade de reprodução após a captura.

Na parte lateral, os iPhones 16 Pro trazem o Controle da Câmera, um botão que funciona como um “disparador de fotos” e oferece controle de configurações da câmera com movimentos de deslize, além de recursos atrelados à Apple Intelligence.

Ele permite ajustar modos, zoom, exposição e alternar câmeras de forma rápida e intuitiva, sem precisar tocar na tela repetidamente — tudo isso, segundo a Apple, para melhorar a ergonomia e a praticidade na captura de fotos e vídeos.

Por fim, os iPhones 16 Pro terão suporte ao formato JPEG-XL, que oferece compressão superior, reduzindo o tamanho dos arquivos em até 50% sem perda de qualidade, e mantém alta qualidade de imagem com suporte a HDR e cores mais ricas, ideal para fotos de alta resolução.

O JPEG-XL é retrocompatível com o JPEG, permite conversão sem perda de qualidade, suporta transparência com melhor compressão, tem decodificação rápida em dispositivos menos potentes e é escalável, ajustando imagens para diferentes resoluções sem múltiplos arquivos.

Característica iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Câmera principal 48MP

quad-pixel de 2ª geração

24mm

ƒ/1.78

2x telefoto a 48mm

OIS de 2ª geração 48MP

quad-pixel de 2ª geração

24mm

ƒ/1.78

2x telefoto a 48mm

OIS de 2ª geração 48MP

quad-pixel

24mm

ƒ/1.78

OIS de 1ª geração 48MP

quad-pixel

24mm

ƒ/1.78

OIS de 1ª geração Câmera telefoto 12MP

5x zoom óptico

lente tetraprisma 12MP

5x zoom óptico

lente tetraprisma 12MP

3x zoom óptico 12MP

5x zoom óptico

lente tetraprisma Câmera ultra-angular 48MP

quad-pixel

13mm

ƒ/2.2

autofoco 48MP

quad-pixel

13mm

ƒ/2.2

autofoco 12MP

ƒ/2.2

120º de campo de visão 12MP

ƒ/2.2

120º de campo de visão Gravação de vídeo 4K a 120qps

ajuste de velocidade após captura 4K a 120qps

ajuste de velocidade após captura 4K a 60qps 4K a 60qps

Bateria e carregamento

A comparação entre os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e 16 Pro/16 Pro Max quanto à bateria revela boas melhorias nos modelos mais recentes. O iPhone 16 Pro oferece até 27 horas de reprodução de vídeo e e 85 horas de reprodução de áudio, superando as 20 horas de vídeo e 75 horas de reprodução de áudio do iPhone 15 Pro.

O modelo mais recente é compatível com carregadores MagSafe de 25W, enquanto o iPhone 15 Pro só suporta acessórios de até 15W. Ele também suporta carregadores mais tradicionais (com fio) com de até 45W, contra os 27W da linha anterior.

No caso dos modelos maiores, o iPhone 16 Pro Max destaca-se com até 33 horas de reprodução de vídeo e 105 horas de áudio, beneficiando-se de uma bateria empilhada que melhora a densidade e a vida útil. O MagSafe também foi aprimorado para 25W neles, enquanto o carregamento com fio se manteve inalterado.

Diferentes, mas nem tanto…

Os iPhones 16 Pro e o 15 Pro compartilham alguns recursos, como a proteção IP68 contra água e poeira. Eles também possuem a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) com suporte ao bom e velho Face ID, como todos já devem ter reparado.

Ambos os modelos seguem a tendência da Apple de não incluir um carregador na caixa. Enquanto isso, o iPhone 16 Pro mantém a porta USB-C para carregamento, com suporte para velocidades USB 3 (usando um cabo compatível), oferecendo maior rapidez na transferência de dados.

Como esperado, os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max mantêm os recursos de Detecção de Acidente e SOS de Emergência via satélite, assim como o botão de Ação, todos presentes também nos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Ainda assim, uma diferença neste ano está na embalagem: conforme anunciado, os iPhones 16 Pro virão em uma caixa mais fina baseada em fibra, feita de materiais reciclados — refletindo o compromisso (ou pelo menos o discurso) da Maçã com a sustentabilidade.

No quesito cor, a principal diferença é a substituição do titânio azul pelo titânio-deserto. As outras cores (titânio natural, titânio preto e titânio branco) permaneceram disponíveis em ambas as gerações, mas tiveram suas tonalidades ligeiramente alteradas — o preto está mais escuro, por exemplo.

Por fim, em termos de software, apenas os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max trarão o Visual Intelligence, um futuro recurso que permite identificar e aprender sobre objetos com a câmera do dispositivo. Os iPhones 15 Pro/15 Pro Max não terão suporte à função.

Integrado ao Controle da Câmera, será possível identificar objetos e obter informações instantâneas, como sobre restaurantes ou eventos, usando inteligência no dispositivo sem armazenar imagens. O lançamento está previsto para este ano.

Preços

Os iPhones 16 Pro/16 Pro Max ficaram mais caros no Brasil, apesar de os preços terem se mantido iguais no exterior. Por exemplo, o iPhone 15 Pro de 128GB chegará por R$9,3 mil, enquanto o 16 Pro de 128GB custará R$10,5 mil, um aumento de 12,9%.

O aumento foi ainda maior no caso dos modelos Pro Max. Fazendo a mesma comparação, o modelo 15 Pro Max de 256GB saía a R$11 mil, enquanto o iPhone 16 Pro Max de 256GB chegará custando R$12,5 mil, representando um aumento de 13,6%.

Como mencionado, a Apple manteve os preços dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max inalterados em diversos mercados. Nos Estados Unidos, o 16 Pro começa em US$1.000 e o 16 Pro Max em US$1.200; em Portugal, os preços iniciais são de 1.250€ para o 16 Pro e de 1.500€ para o 16 Pro Max.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.