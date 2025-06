Confira as diferenças entre os iPhones 16/16 Plus e 15/15 Plus

Os iPhones 16 e 16 Plus finalmente estão entre nós. Eles trazem várias mudanças se comparados aos modelos anteriores, os iPhones 15 e 15 Plus.

Se você está na dúvida sobre qual modelo comprar ou quer saber, na prática, se vale a pena fazer o upgrade para o modelo recém-lançado, nós separamos neste artigo todas as mudanças entre eles. Confira! 📱

Design

Começando pelo design, os iPhones 16 possuem novas cores. Em comparação aos iPhones 15/15 Plus, elas estão bem mais saturadas, trazendo tons vibrantes.

O iPhone 16 está disponível nos tons ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco e preto. Com exceção do modelo na cor branca, todos contam com o mesmo processo de cor por infusão na parte traseira.

O botão de Ação dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max está agora disponível nos iPhones 16/16 Plus, permitindo que você acesse funções do smartphone a um clique de distância.

Na lateral direita, abaixo do botão de energia, há ainda o novo botão Controle da Câmera, o qual permite acessar a câmera com um toque, além de fazer mudanças nas ferramentas disponíveis nela.

Além de tudo isso, usuários também poderão usar esse novo botão com a nova função de pesquisa visual, batizada pela Apple de Visual Intelligence.

Dimensões e peso

O iPhone 15 e o iPhone 16 possuem as mesmíssimas dimensões, sendo que o novo modelo é apenas um grama mais leve que seu antecessor — são 170g ante os 171g do modelo do ano passado.

Com relação aos Plus, a história é a mesma quando se tratam das dimensões. Já no peso, o 16 Plus é dois gramas mais leve que o 15 Plus — 199g contra 201g.

iPhone 15 iPhone 16 iPhone 15 Plus iPhone 16 Plus Altura 147,6mm 147,6mm 160,9mm 160,9mm Largura 71,6mm 71,6mm 77,8mm 77,8mm Espessura 7,80mm 7,80mm 7,80mm 7,80mm Peso 171g 170g 201g 199g

Vidro frontal e tela

Os iPhones 16 e 16 Plus trazem um vidro Ceramic Shield de última geração. Segundo a Apple, ele possui uma formulação avançada que é 50% mais resistente do que a primeira geração e é 2x mais resistente do que o vidro em qualquer outro smartphone da indústria.

As telas OLED possuem as mesmas dimensões (6,1 e 6,7 polegadas) e especificações técnicas dos aparelhos do ano passado — isso inclui a resolução de 2796×1290 pixels (460 pixels por polegada), proporção de contraste 2.000.000:1, True Tone, ampla tonalidade de cores (P3), brilho máximo de 1.000 nits, pico de brilho de 1.600 nits para conteúdos HDR e pico de brilho de 2.000 nits em ambientes externos.

Os novos modelos, porém, são capazes de atingirem um brilho mínimo de 1 nit (ideal para visualizações em ambientes mais escuros), algo que os modelos de 2023 não conseguem.

Também não foi dessa vez que a Apple levou a tecnologia ProMotion para as telas dos iPhones de entrada. Ou seja, os iPhones 15/15 Plus e 16/16 Plus continuam com taxa de atualização fixa de 60Hz.

Recarga

Os novos modelos também suportam uma recarga sem fio com o carregador MagSafe de até 25W usando um adaptador de energia de 30W ou superior — ou seja, 10W a mais que os modelos anteriores. Para recarga com fio, agora é possível usar adaptadores de até 45W para obter uma recarga ainda mais rápida, contra 27W dos modelos anteriores.

Apple Intelligence

A Apple Intelligence também poderá ser usada nos iPhones 16/16 Plus — ao contrário dos iPhones 15/15 Plus, que não receberão nenhum recurso da IA da Maçã.

Processador e memória

Os iPhones 15/15 Plus são equipados com o chip A16 Bionic; já os 16/16 Plus vieram com o processador A18.

Na prática, a CPU dos novos iPhones é 30% mais rápida que a dos iPhones 15; já a GPU é até 40% mais rápida e usa 30% menos energia em comparação à presente no A16 Bionic.

Os designs internos dos iPhones 16 também foram reprojetados, oferecendo até 30% mais desempenho sustentado para jogos — que incluem títulos AAA disponibilizados para os modelos Pro do ano passado.

A memória também aumentou para suportar a Apple Intelligence. São agora 8GB, contra 6GB dos iPhones 15/15 Plus.

Câmeras

Os iPhones 16/16 Plus trazem grandes melhorias nas suas lentes. A ultra-angular, de 12 megapixels, agora possui uma abertura ƒ/2.2, contra ƒ/2.4 da geração passada e ganhou suporte a autofoco, permitindo fotografias macro.

A câmera principal, chamada agora de Fusion, traz as mesmas especificações do ano passado (incluindo a sua resolução de 48MP), mas há agora um revestimento antirreflexo. A Apple também implementou suporte à captura de fotos e vídeos espaciais (que não estão no modelo anterior).

Os Estilos Fotográficos dos novos iPhones 16 agora entendem mais os tons de pele, permitindo a personalização da aparência nas fotos. Os ajustes são aplicados a cores específicas de um estilo selecionado, ao contrário de filtros tradicionais.

Com relação à gravação de vídeos, há a capacidade de gravar vídeo espaciais de 1080p (Full HD) a 30 quadros por segundo para serem vistos no Apple Vision Pro. Além disso, temos gravação de vídeos em macro, QuickTake até 4K a 60qps em Dolby Vision, gravações em áudio espacial, redução de ruídos de vento e o que a Apple chama de Mixagem de Áudio (seleção de faixas de áudio gravadas de forma separada pelo telefone).

Na câmera frontal, também é possível gravar vídeos a 4K Dolby Vision, em modo Cinema até 4K Dolby Vision (30qps) e QuickTake até 4K (60qps, também em Dolby Vision).

Conectividade

Os iPhones 16/16 Plus também receberam um upgrade em seu módulo Wi-Fi, sendo agora compatíveis com a versão 7 (802.11be) com MIMO 2×2. Na prática, isso significa velocidades superiores (já que trabalha nas frequências de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz de forma simultânea) e uma menor latência.

A rede Thread — antes exclusiva dos modelos Pro — também está agora nos modelos de entrada da linha iPhone 16.

A porta USB-C continua exatamente igual, sendo compatível com USB 2.

Bateria

Com relação à bateria, os novos modelos também melhoraram. Nos testes da Apple em reprodução de vídeos, o iPhone 16 foi capaz de aguentar 22 horas, contra 20 horas do iPhone 15. No streaming de vídeos, o iPhone 16 ficou 22 horas longe da tomada; o 15, em comparação, ficou 20 horas.

Com relação ao iPhone 16 Plus, foram 27 horas de reprodução de vídeos, em comparação a 26 horas do modelo passado. No streaming de vídeos, o novo iPhone chegou a 24 horas, contra 20 horas do iPhone 15 Plus.

Preços

Por fim, é importante levar em conta os preços dos aparelhos. Os iPhones 16/16 Plus estão chegando mais caros no Brasil; o iPhone 15 (e só ele, já que os preços do 15 Plus seguem os mesmos), por outro lado, está um pouco mais barato.

Enquanto que o iPhone 15 começa em R$6.500 e pode chegar a R$8.800, o 16 parte de R$7.800 e chega a R$10.100. Já o 15 Plus começa em R$7.800 e chega a R$10.100, enquanto que o 16 Plus sai a R$9.500 e chega, na versão com 512GB, a R$11.800.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.