iPhones 16/16 Plus foram projetados para facilitar a troca de suas baterias

A Apple revelou que a construção interna dos iPhones 16/16 Plus foi completamente “reprojetada” visando um alto nível de reparabilidade, em especial na troca de bateria, que pode estender a vida útil e o desempenho do aparelho.

Conforme divulgado há alguns meses, especulava-se que o iPhone 16 teria a sua parte interna reformulada para facilitar a troca da bateria. Isso foi confirmado pela empresa com o lançamento dos novos modelos:

O design interno do iPhone 16 e do iPhone 16 Plus também foi reprojetado para acomodar uma bateria maior e dissipar melhor o calor, além de facilitar reparos na bateria.