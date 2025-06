iPhones 16 têm privacidade aprimorada graças a componente do chip A18

Conforme apurado pelo 9to5Mac com base no firmware do iOS 18, os chips A18 e A18 Pro dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max, respectivamente, são equipados com um novo mecanismo chamado Secure Exclave, o qual também está presente no chip M4 dos novos iPads Pro.

Publicidade

Ainda que seja um elemento distinto da Secure Enclave (que registra dados de biometria dos dispositivos, principalmente), o Secure Exclave também é um componente de segurança usado para garantir ainda mais a privacidade do usuário.

Nos iPads Pro (M4), por exemplo, o componente ajuda na renderização do indicador do uso da câmera (verde) e do microfone (laranja) na tela do tablet, dificultando que aplicativos maliciosos usem esses sensores e ignorem o indicador.

Em dispositivos sem esse componente, tais indicadores são vinculados a ações do software. No entanto, com o novo mecanismo, esse controle é feito diretamente por ele — o que, como dissemos, evita que isso seja burlado por invasores.