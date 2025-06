Maioria dos donos de iPhones mantém seus aparelhos por pelo menos 2 anos

Recentemente, a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) reuniu novos dados sobre a análise do tempo que os usuários levam para trocar os seus iPhones atuais por novos aparelhos, como os recém-anunciados iPhones 16.

Segundo a pesquisa, o equivalente a mais de um terço dos novos usuários que compraram iPhones nos Estados Unidos manteve seus aparelhos antigos por pelo menos três anos.

Segundo o gráfico, o número de compradores de iPhones com um aparelho de dois anos ou mais de idade aumentou ligeiramente em 2023, saindo de 64% para 67%. Nas pesquisas feitas há cinco anos, 61% dos compradores possuíam um telefone com dois anos ou mais.

Em outra pesquisa realizada pela CIRP, os novos recursos que a Apple promove anualmente em seus novos modelos não são um fator determinante para o comprador decidir abrir mão do seu aparelho atual. Outro fator é a confiabilidade e a durabilidade dos smartphones mais recentes, que fazem donos de aparelhos mais antigos permanecerem com o dispositivo que já têm.

Outro fator determinante abordado na pesquisa é a dependência de pagamentos parcelados para novas compras de iPhones, a qual faz com que manter um celular antigo, mas que já foi pago, se torne mais interessante do que adquirir um novo. Em média, após a conclusão dos pagamentos das parcelas, os usuários tendem a economizar US$40 em despesas mensais.

Essa pesquisa foi feita com dados apenas de usuários nos EUA entre 2019 e 2024, de modo que o cenário no Brasil pode ou não ser diferente. Em 2023, a Hibou fez um levantamento [PDF], levando em conta aparelhos de qualquer marca, o qual concluiu que 63% do público em geral optava por permanecer com o mesmo aparelho desde 2020, enquanto apenas 37% buscava trocar seus dispositivos com certa frequência. Desses, 74% buscaram um smartphone Android novo e apenas 26% procuraram por um iPhone.

Muito deve ser considerado na realidade brasileira, em especial os preços pouco convidativos que os produtos da Apple têm no país somado ao salário médio que foi levantado pelo IPEA este ano: R$3.187.

via AppleInsider